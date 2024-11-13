ua en ru
Ср, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні продовжили базову підготовку військових: що кажуть у ТЦК

Україна, Середа 13 листопада 2024 14:21
UA EN RU
В Україні продовжили базову підготовку військових: що кажуть у ТЦК Фото: Базова підготовка військових продовжена до 45 днів (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Направлені до навчальних центрів військовозобов’язані проходитимуть 45 днів підготовки. Це стосується і тих, кого мобілізували після 1 листопада.

Про це заявив на брифінгу речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Так, в Україні збільшили тривалість базової підготовки військових з 30 днів до 1,5 місяця. Програма передбачає розширене навчання з вогневої підготовки, домедичної допомоги та інших дисциплін.

За словами Істоміна, це буде більш якісна підготовка. Зокрема, не тільки для новобранців, але і для тих, хто служить за контрактом.

"Кожен громадянин України, чоловічої статі принаймні, в умовах повномасштабної російської війни проти України, в умовах, коли Росія веде війну на знищення, а ми, у свою чергу, ведемо війну за виживання, має бути готовий стати на захист батьківщини", - заявив Істомін.

Нову програму підготовки збільшили на 78 годин. Раніше занять з вогневої підготовки було 8, проте тепер їх буде 13. Одним з нових елементів курсу є стрільба в дуелі. Цей елемент запровадили задля того, щоб здолати страх стріляти у ворога. А також для того, щоб прицільно і зблизька бачити ціль.

Окрім того, додаткові практики охоплюють тактичну підготовку, військову топографію та технології війни. А ще використання колективної зброї, навички протидії безпілотникам та РЕБ.

Раніше ми писали, чому ТЦК можуть видати повістку у громадському місці. У разі перевірки документів, коли виявляються порушення військового обліку або розбіжності між наявними документами та даними системи "Оберіг", громадянам пропонують з'явитися до районного ТЦК та СП.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Мобілізація в Україні
NEWS
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
DAILY
Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа