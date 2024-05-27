В Україні запускають 5G: що відомо

Що відомо про тестування 5G в Україні

Наразі інноваційний центр "Промприлад" в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.

"Все працює", - написав Михайло Федоров.

Зазначимо, що зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

Для довідки

Про пілотний запуск 5G в Україні у 2024 році Михайло Федоров розповідав у вересні 2023 року. У технології 5G є багато плюсів, вона надасть нові можливості як для цивільного, так і для військового використання.

Обсяг передачі інформації через 5G дозволяє у режимі реального часу керувати транспортом, детально досліджувати погодні умови та координувати тисячі транспортних засобів. Це лише частина його можливого застосування.

Водночас таке розширення функціоналу інтернету збільшує залежність різних галузей економіки від його неперервної роботи. Особливо це стосується підприємств критичної інфраструктури.