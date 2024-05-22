Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з ЄС
Верховна рада ухвалила в цілому закон щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.
Документ (проект №10265) передбачає, що українці зможуть користуватися зв'язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці - в Україні.
Закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС, а саме - отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумігу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС "Роумінг як вдома" (Roam-Like-AtHomе/RLAH).
Також закон гармонізує національне законодавство у сфері електронних комунікацій із законодавством Європейського Союзу.
Нагадаємо, у липні 2023 року Єврокомісія продовжила безкоштовний роумінг для українських користувачів ще на один рік. Сім українських та 22 європейські мобільні оператори узгодили процедуру.
У Брюсселі зазначили, що доступні дзвінки дозволяють українцям, що шукають притулок у Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.