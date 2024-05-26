Як бути на зв’язку під час відключень електроенергії: поради Мінреінтеграції

Російські військові майже щоденно завдають ударів по енергетичним об'єктам України, що своєю чергою призводить до нестачі електроенергії та відключень світла та зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Замінити світло ми не можемо, однак лишатись на зв'язку навіть під час відключень цілком можливо. Щоб залишатися на зв’язку, скористайтесь національним роумінгом.

Для цього відключіть автовибір мережі:

Для Android це "Налаштування" - "Мобільна мережа" (чи "Підключення") - "Оператор".

Для IOS - "Параметри" - "Стільникові дані" - "Вибір мережі".

Знайдіть та оберіть доступну мережу:

Vodafone UA,

UA-KYIVSTAR,

LIFECELL.

Якщо під'єднатися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Після підключення перевірте можливість вихідного дзвінка або SMS.

Якщо ж щось пішло не за планом ви можете завантажити мапу "Пунктів незламності". Так ви завжди знайдете найближче місце, де можна зарядити телефон, під'єднатися до інтернету або зробити телефонний дзвінок.

Завантажити мапу можна у застосунку Дія.