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Як бути на зв’язку під час відключень електроенергії: поради Мінреінтеграції

Україна, Неділя 26 травня 2024 18:44
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Як бути на зв’язку під час відключень електроенергії: поради Мінреінтеграції Фото: як бути на зв’язку під час відключень електроенергії (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові майже щоденно завдають ударів по енергетичним об'єктам України, що своєю чергою призводить до нестачі електроенергії та відключень світла та зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Замінити світло ми не можемо, однак лишатись на зв'язку навіть під час відключень цілком можливо. Щоб залишатися на зв’язку, скористайтесь національним роумінгом.

Для цього відключіть автовибір мережі:

  • Для Android це "Налаштування" - "Мобільна мережа" (чи "Підключення") - "Оператор".
  • Для IOS - "Параметри" - "Стільникові дані" - "Вибір мережі".

Знайдіть та оберіть доступну мережу:

  • Vodafone UA,
  • UA-KYIVSTAR,
  • LIFECELL.

Якщо під'єднатися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Після підключення перевірте можливість вихідного дзвінка або SMS.

Якщо ж щось пішло не за планом ви можете завантажити мапу "Пунктів незламності". Так ви завжди знайдете найближче місце, де можна зарядити телефон, під'єднатися до інтернету або зробити телефонний дзвінок.

Завантажити мапу можна у застосунку Дія.

Нагадаємо, ми писали, чи будуть вимикати світло в Україні сьогодні, 26 травня.

РБК-Україна також повідомляли, як економно користуватися електроприладами в умовах відключень світла.

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Відключеня світла
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