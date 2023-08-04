В Україні запрацював незвичайний сайт із пошуку роботи: у чому його особливість

Як працює сайт

Його заснували на базі української рекрутингової фірми. Наразі платформа співпрацює із 86 підрозділами. Серед працедавців можна зустріти:

Міністерство оборони

Кіберсили ЗСУ

спецпідрозділи KRAKEN і К-2

3-ю ОШБр

47-у ОМБр "Маґура"

батальйон "Вовки Да Вінчі"

67-у ОМБр

93-у ОМБр "Холодний Яр"

бригаду "Гвардії наступу" тощо

Для того, щоб почати пошук роботи, потрібні у розділі "Сектори" обрати сферу вашої роботи. Військова справа називається "military".

Скриншот: Styler

Далі перед шукачем відкриється перелік вакансій із зазначеними структурами.

Скриншот: Styler

Для ознайомлення з деталями позиції достатньо натиснути на неї. Перед вами з'явиться сторінка з чітко прописаними обов'язками, вимогами, умовами та рівнем заробітної плати.

Які є вакансії та скільки пропонують

Як ми зазначили вище, на сайті є військові та невійськові спеціальності. Серед тих, що не стосуються безпосередньо служби, є такі:

системний аналітик (Сили оборони) - від 23 000 гривень

проєктний менеджер (Сили оборони) - від 37 до 38 000 гривень

консультант SAP (бюджетування та консолідація, Сили оборони) - від 20 000 гривень

SMM-менеджер (Сили оборони) - від 20 000 гривень

графічний дизайнер інформаційного ресурсу (Сили оборони) - від 25 000 гривень

кореспондент (Сили оборони) - від 30 000 гривень

Військових спеціалізацій, звісно, більше: