В Україні запрацював незвичайний сайт із пошуку роботи: у чому його особливість

Як працює сайт
Його заснували на базі української рекрутингової фірми. Наразі платформа співпрацює із 86 підрозділами. Серед працедавців можна зустріти:
- Міністерство оборони
- Кіберсили ЗСУ
- спецпідрозділи KRAKEN і К-2
- 3-ю ОШБр
- 47-у ОМБр "Маґура"
- батальйон "Вовки Да Вінчі"
- 67-у ОМБр
- 93-у ОМБр "Холодний Яр"
- бригаду "Гвардії наступу" тощо
Для того, щоб почати пошук роботи, потрібні у розділі "Сектори" обрати сферу вашої роботи. Військова справа називається "military".
Скриншот: Styler
Далі перед шукачем відкриється перелік вакансій із зазначеними структурами.
Скриншот: Styler
Для ознайомлення з деталями позиції достатньо натиснути на неї. Перед вами з'явиться сторінка з чітко прописаними обов'язками, вимогами, умовами та рівнем заробітної плати.
Які є вакансії та скільки пропонують
Як ми зазначили вище, на сайті є військові та невійськові спеціальності. Серед тих, що не стосуються безпосередньо служби, є такі:
- системний аналітик (Сили оборони) - від 23 000 гривень
- проєктний менеджер (Сили оборони) - від 37 до 38 000 гривень
- консультант SAP (бюджетування та консолідація, Сили оборони) - від 20 000 гривень
- SMM-менеджер (Сили оборони) - від 20 000 гривень
- графічний дизайнер інформаційного ресурсу (Сили оборони) - від 25 000 гривень
- кореспондент (Сили оборони) - від 30 000 гривень
Військових спеціалізацій, звісно, більше:
- стрілець-кухар (1-а Президентська бригада "Буревій" НГУ) - від 25 000 гривень, при виконанні бойових завдань - від 100 000 гривень
- зв'язківець (3 ОШБр) - від 20 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи
- навідник бронемашини (спецпідрозділ KRAKEN) - від 30 000 до 100 000 гривень
- старший кулеметник (батальйон оперативного призначення "Стріла" 14 БрОП "Червона Калина") - від 25 000 до 125 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи
- офіцер групи планування (241 ОБрТрО) - від 20 000 гривень до 120 000 із розрахунку виконання завдань та виконання бойових розпоряджень
- лікар лікувального відділення (123-тя окрема бригада територіальної оборони) - від 22 000 грн до 122 000 гривень в залежності від зони виконання завдань
- бойовий медик (підрозділ РЕБ ЗСУ) - від 20 000 до 120 000 гривень із розрахунку виконання завдань та виконання бойових розпоряджень
- артилерист (241 ОБрТрО) - від 20 000 до 120 000 гривень із розрахунку виконання завдань та виконання бойових розпоряджень
- водій-механік танка (241 ОБрТрО) - від 20 000 до 120 000 гривень із розрахунку виконання завдань та виконання бойових розпоряджень