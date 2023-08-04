В Украине заработал необычный сайт по поиску работы: в чем его особенность

Как работает сайт
Его основали на базе украинской рекрутинговой фирмы. В настоящее время платформа сотрудничает с 86 подразделениями. Среди работодателей можно встретить:
- Министерство обороны
- Киберсилы ВСУ
- спецподразделения KRAKEN и К-2
- 3-ью ОШБр
- 47-ю ОМБр "Магура"
- батальон "Волки Да Винчи"
- 67-ю ОМБр
- 93-ю ОМБр "Холодный Яр"
- бригаду "Гвардии наступления" и т. п.
Для того чтобы начать поиск работы, нужно в разделе "Секторы" выбрать область вашей работы. Военное дело называется "military".
Скриншот: Styler
Далее перед соискателем откроется список вакансий с указанными структурами.
Скриншот: Styler
Для ознакомления с деталями позиции достаточно нажать на нее. Перед вами появится страница с четко прописанными обязанностями, требованиями, условиями и уровнем заработной платы.
Какие есть вакансии и сколько предлагают
Как мы отметили выше, на сайте есть военные и невоенные специальности. Среди тех, которые не касаются непосредственно службы, есть следующие:
- системный аналитик (Силы обороны) - от 23 000 гривен
- проектный менеджер (Силы обороны) - от 37 до 38 000 гривен
- консультант SAP (бюджетирование и консолидация, Силы обороны) - от 20 000 гривен
- SMM-менеджер (Силы обороны) - от 20 000 гривен
- графический дизайнер информационного ресурса (Силы обороны) - от 25 000 гривен
- корреспондент (Силы обороны) - от 30 000 гривен
Военных специализаций, конечно, больше:
- стрелок-повар (1-я Президентская бригада "Буревій" НГУ) - от 25 000 гривен, при выполнении боевых задач - от 100 000 гривен
- связист (3 ОШБр) - от 20 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы
- наводчик бронемашины (спецподразделение KRAKEN) - от 30 000 до 100 000 гривен
- старший пулеметчик (батальон оперативного назначения "Стріла" 14 БрОП "Червона Калина") - от 25 000 до 125 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы
- офицер группы планирования (241 ОБрТрО) - от 20 000 гривен до 120 000 из расчета выполнения заданий и выполнения боевых распоряжений
- врач лечебного отделения (123-я отдельная бригада территориальной обороны) - от 22 000 грн до 122 000 гривен в зависимости от зоны выполнения задач
- боевой медик (подразделение РЭБ ВСУ) - от 20 000 до 120 000 гривен из расчета выполнения задач и выполнения боевых распоряжений
- артиллерист (241 ОБрТрО) - от 20 000 до 120 000 гривен из расчета выполнения заданий и выполнения боевых распоряжений
- водитель-механик танка (241 ОБрТрО) - от 20 000 до 120 000 гривен из расчета выполнения заданий и выполнения боевых распоряжений