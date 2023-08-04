В Украине заработал необычный сайт по поиску работы: в чем его особенность

Как работает сайт

Его основали на базе украинской рекрутинговой фирмы. В настоящее время платформа сотрудничает с 86 подразделениями. Среди работодателей можно встретить:

Министерство обороны

Киберсилы ВСУ

спецподразделения KRAKEN и К-2

3-ью ОШБр

47-ю ОМБр "Магура"

батальон "Волки Да Винчи"

67-ю ОМБр

93-ю ОМБр "Холодный Яр"

бригаду "Гвардии наступления" и т. п.

Для того чтобы начать поиск работы, нужно в разделе "Секторы" выбрать область вашей работы. Военное дело называется "military".

Скриншот: Styler

Далее перед соискателем откроется список вакансий с указанными структурами.

Скриншот: Styler

Для ознакомления с деталями позиции достаточно нажать на нее. Перед вами появится страница с четко прописанными обязанностями, требованиями, условиями и уровнем заработной платы.

Какие есть вакансии и сколько предлагают

Как мы отметили выше, на сайте есть военные и невоенные специальности. Среди тех, которые не касаются непосредственно службы, есть следующие:

системный аналитик (Силы обороны) - от 23 000 гривен

проектный менеджер (Силы обороны) - от 37 до 38 000 гривен

консультант SAP (бюджетирование и консолидация, Силы обороны) - от 20 000 гривен

SMM-менеджер (Силы обороны) - от 20 000 гривен

графический дизайнер информационного ресурса (Силы обороны) - от 25 000 гривен

корреспондент (Силы обороны) - от 30 000 гривен

Военных специализаций, конечно, больше: