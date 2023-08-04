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В Украине заработал необычный сайт по поиску работы: в чем его особенность

Как трудоустроиться в ВСУ (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине заработал сервис по поиску работы в разных структурных подразделениях Вооруженных Сил. При этом вакансии не всегда касаются военного дела.

Какую работу предлагают - подробнее читайте в материале Styler.

Как работает сайт

Его основали на базе украинской рекрутинговой фирмы. В настоящее время платформа сотрудничает с 86 подразделениями. Среди работодателей можно встретить:

  • Министерство обороны
  • Киберсилы ВСУ
  • спецподразделения KRAKEN и К-2
  • 3-ью ОШБр
  • 47-ю ОМБр "Магура"
  • батальон "Волки Да Винчи"
  • 67-ю ОМБр
  • 93-ю ОМБр "Холодный Яр"
  • бригаду "Гвардии наступления" и т. п.

Для того чтобы начать поиск работы, нужно в разделе "Секторы" выбрать область вашей работы. Военное дело называется "military".

Скриншот: Styler

Далее перед соискателем откроется список вакансий с указанными структурами.

Скриншот: Styler

Для ознакомления с деталями позиции достаточно нажать на нее. Перед вами появится страница с четко прописанными обязанностями, требованиями, условиями и уровнем заработной платы.

Какие есть вакансии и сколько предлагают

Как мы отметили выше, на сайте есть военные и невоенные специальности. Среди тех, которые не касаются непосредственно службы, есть следующие:

  • системный аналитик (Силы обороны) - от 23 000 гривен
  • проектный менеджер (Силы обороны) - от 37 до 38 000 гривен
  • консультант SAP (бюджетирование и консолидация, Силы обороны) - от 20 000 гривен
  • SMM-менеджер (Силы обороны) - от 20 000 гривен
  • графический дизайнер информационного ресурса (Силы обороны) - от 25 000 гривен
  • корреспондент (Силы обороны) - от 30 000 гривен

Военных специализаций, конечно, больше:

  • стрелок-повар (1-я Президентская бригада "Буревій" НГУ) - от 25 000 гривен, при выполнении боевых задач - от 100 000 гривен
  • связист (3 ОШБр) - от 20 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы
  • наводчик бронемашины (спецподразделение KRAKEN) - от 30 000 до 100 000 гривен
  • старший пулеметчик (батальон оперативного назначения "Стріла" 14 БрОП "Червона Калина") - от 25 000 до 125 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы
  • офицер группы планирования (241 ОБрТрО) - от 20 000 гривен до 120 000 из расчета выполнения заданий и выполнения боевых распоряжений
  • врач лечебного отделения (123-я отдельная бригада территориальной обороны) - от 22 000 грн до 122 000 гривен в зависимости от зоны выполнения задач
  • боевой медик (подразделение РЭБ ВСУ) - от 20 000 до 120 000 гривен из расчета выполнения задач и выполнения боевых распоряжений
  • артиллерист (241 ОБрТрО) - от 20 000 до 120 000 гривен из расчета выполнения заданий и выполнения боевых распоряжений
  • водитель-механик танка (241 ОБрТрО) - от 20 000 до 120 000 гривен из расчета выполнения заданий и выполнения боевых распоряжений

Раньше мы рассказывали, как правильно написать резюме, чтобы привлечь работодателя.

Читайте также, на каких вакансиях в Украине сейчас самые высокие зарплаты.

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