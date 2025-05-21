В Україні запрацював AI-пошук від Google: що зміниться для користувачів

Деталі нововведення

Це оновлення - важливий крок на шляху до того, щоб зробити пошук інформації ще зручнішим для кожного користувача. За останні 25 років Google постійно еволюціонував, прагнучи відповідати зростаючим потребам аудиторії.

Рівно рік тому Google вперше представив "Огляди від ШІ" як інструмент, здатний допомогти користувачам формулювати складні або нові типи запитів, швидше знаходити потрібну інформацію і вивчати релевантні сайти.

Наприклад, якщо вам потрібні ідеї для організації вечірки або швидкі поради з догляду за кімнатними рослинами, AI Overviews допоможе зорієнтуватися, знайти корисні джерела і відкрити для себе більше того, що може запропонувати інтернет.

Тепер ця функція стає доступною для ще більшої кількості людей по всьому світу - зокрема і для користувачів з України. У Google зазначають, що з нетерпінням чекають, як огляди від ШІ допоможуть користувачам по-новому досліджувати інформацію і взаємодіяти з цифровим простором.

Скриншот