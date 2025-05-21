В Украине заработал AI-поиск от Google: что изменится для пользователей

Детали нововведения

Это обновление - важный шаг на пути к тому, чтобы сделать поиск информации еще более удобным для каждого пользователя. За последние 25 лет Google постоянно эволюционировал, стремясь соответствовать растущим потребностям аудитории.

Ровно год назад Google впервые представил "Обзоры от ИИ" как инструмент, способный помочь пользователям формулировать сложные или новые типы запросов, быстрее находить нужную информацию и изучать релевантные сайты.

К примеру, если вам нужны идеи для организации вечеринки или быстрые советы по уходу за комнатными растениями, AI Overviews поможет сориентироваться, найти полезные источники и открыть для себя больше того, что может предложить интернет.

Теперь эта функция становится доступной для еще большего числа людей по всему миру - в том числе и для пользователей из Украины. В Google отмечают, что с нетерпением ждут, как обзоры от ИИ помогут пользователям по-новому исследовать информацию и взаимодействовать с цифровым пространством.

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