Як використовувати Google Gemini на вашому телефоні на "всі 100": корисні поради

Google поступово робить ставку на нового цифрового асистента - Gemini, який уже замінює Google Assistant на нових пристроях Pixel 9 і доступний для встановлення на інші Android-смартфони та iPhone.

Про те, що вміє Gemini і як його ефективно використовувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Платити чи ні?

Додаток Gemini доступний безкоштовно для Android і iOS - достатньо увійти через акаунт Google і почати користуватися. Як і у веб-версії Gemini, доступ до функцій залежить від того, чи готові ви платити Google 20 доларів на місяць за підписку Google One AI Premium, що включає Gemini Advanced. Безкоштовні користувачі отримують модель Gemini 1.5 Flash, а платні - більш просунуту Gemini 1.5 Pro.

Загалом Pro-версія дає розумніші відповіді на широкий спектр тем. Це схоже на різницю між безкоштовним і платним ChatGPT.

Спілкування з Gemini

Інтерфейс Gemini дуже простий: ви вводите запитання або коментар внизу екрана, а відповідь з'являється зверху. Взаємодіяти з Gemini можна чотирма способами: друкувати в текстовому полі, використовувати мікрофон для голосового введення, натискати на значок камери для запиту за зображенням або використовувати значок звукової хвилі для розмови в режимі Gemini Live.

Так, є два способи голосового спілкування: класичне голосове введення, схоже на Google Assistant, і новіший Gemini Live. Другий пропонує більш природний досвід: можна переривати асистента, використовувати вступні слова, а відповіді більше нагадують звичайну розмову.

Оскільки і класичне голосове введення, і Gemini Live використовують одну й ту саму модель ШІ та доступні і безкоштовним, і платним користувачам, незрозуміло, навіщо комусь залишатися на старому варіанті - але він доступний, якщо потрібен (можливо, комусь Gemini Live здасться надто балакучим).

До речі, попередні діалоги доступні через іконку у вигляді бульбашки з промовою в лівому верхньому кутку екрана, якщо ця функція ввімкнена. Якщо ні - іконка веде на потрібний екран для активації.

Що можна робити?

Gemini відповідає на запити, схожі на ті, що використовуються в інших ШІ-ботах, наприклад, Copilot або ChatGPT. Наприклад:

"Підкажи ідеї для святкування дня народження п'ятирічної дитини"

"Склади текст листа начальнику з проханням про підвищення"

"Які науково-фантастичні подкасти варто слухати?"

"Напиши вірш про iPhone 16".

Ви можете ставити Gemini запитання на найрізноманітніші теми (фото: The Verge)

Наприкінці кожної відповіді є іконки: лайк і дизлайк для оцінки відповіді, кнопка поділитися з контактами і кнопка копіювання в буфер обміну. Іконка Google пропонує оцінити результат. Через меню з трьома крапками можна відправити відповідь у Google Docs або Gmail, а також змінити (зробити її коротшою або більш розмовною, наприклад).

Крім того, Gemini вміє створювати зображення за допомогою рушія Google Imagen 3, незалежно від підписки Gemini Advanced. Єдине обмеження - не можна створювати зображення людей, якщо ви не підписник (принаймні поки що).

Ви можете використовувати зображення або фотографії, щоб посилити свій запит (фото: The Verge)

Натисніть на іконку камери, щоб сфотографувати щось і додати це до запиту. Це розширює можливості, наприклад:

"Що за квітка на фото?"

"Що можна приготувати з цих інгредієнтів?"

"Як полагодити це?"

"Де це місце?"

"Якщо мені подобається цей серіал, що ще варто подивитися?".

Щоб завантажити зображення з галереї, натисніть значок "+" ліворуч від поля введення тексту. Якщо його немає, використовуйте значок камери. Підписники Gemini Advanced можуть завантажувати й інші типи файлів: наприклад, Gemini може робити короткі висновки з PDF або переписувати текст листа.

Як і в будь-якому генеративному ШІ, можливі помилки і неточності, тому важливо перевіряти важливу інформацію самостійно і не покладатися на Gemini в питаннях медицини або права.

Як використовувати Gemini на практиці

З часом Gemini отримує дедалі більше можливостей як у веб-версії, так і в мобільних застосунках. Google поступово додає їх у вигляді окремих розширень.

Поступово ці розширення роблять мобільний застосунок Gemini настільки ж функціональним, як Google Assistant - тепер він може, наприклад, встановлювати таймер або керувати розумним освітленням, доповнюючи це всіма можливостями генеративного ШІ, про які йшлося вище.

Щоб побачити доступні розширення (або відключити непотрібні, якщо, скажімо, ви не хочете, щоб Gemini читав вашу пошту або документи), натисніть на значок свого облікового запису Google (у правому верхньому куті), потім виберіть Extensions (Розширення).

Використовуйте розширення для поліпшення можливостей Gemini (фото: The Verge)

Приклади голосових команд з використанням розширень:

"Що в мене в розкладі на вихідні?" (Google Календар)

"Розкажи, які листи я отримав сьогодні" (Gmail)

"Увімкни музику" (YouTube Music)

"Скільки часу займе поїздка до Одеси?" (Google Карти)

"Постав будильник на 7 ранку завтра" (Утиліти).

Якщо Gemini не вибирає потрібне розширення автоматично, ви можете вказати його вручну, використовуючи символ @, за яким йде назва розширення. Наприклад: @Google Calendar Коли в мене наступна зустріч?

Важливо пам'ятати, що Gemini все ще перебуває в процесі розвитку. Він поки що не підтримує кілька музичних сервісів, як це робить Google Assistant, а функції управління розумним будинком, таймером і будильником наразі доступні тільки на Android.

Розширення Google Maps для Gemini може виявитися дуже корисним (фото: The Verge)

Крім того, Gemini поки не може запускати "рутини" - наприклад, вмикати плейлист однією голосовою командою, як уміє Google Assistant. Також, за межами інтернету і додатків, Gemini поки що підключається до меншої кількості пристроїв.

Якщо ви активно використовуєте Google Assistant, особливо з просунутими інтеграціями і сторонніми сервісами, - поки краще залишитися з ним.

Що робити, якщо не сподобався Gemini

Ви можете знову ввімкнути Google Assistant на своєму телефоні. Для цього в Android:

Зайдіть у Налаштування, Додатки, Асистент, Цифрові асистенти від Google

Виберіть між Gemini та Google Assistant.

Проте, саме Gemini - пріоритетний напрямок розвитку для Google. Залишається сподіватися, що компанія повноцінно перенесе в нього всі функції нинішнього Google Assistant.