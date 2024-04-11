В Україні залишили без виплат деяких пенсіонерів: кого саме

Хто не отримав пенсію

Відповідно до урядової постанови від 27 грудня 2023 року №1384 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України", особи, які отримали статус ВПО до 24.02.2022 року, повинні періодично проходити фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку".

З 1 липня 2023 року цю процедуру відновлено після її припинення з 12 лютого 2020 року через карантинні заходи.

За даними ПФУ, станом на початок квітня лише 50% від 2965 зареєстрованих переселенців у Вінницькій області успішно пройшли ідентифікацію.

Тим, хто не пройшов цю процедуру, призупинено виплату пенсій, а кошти будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження ідентифікації. Після її завершення всі пенсіонери цієї категорії отримають виплати.

Хто не отримав пенсії

Там нагадали, що відповідна норма передбачена урядовою постановою від 27 грудня 2023 року №1384 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року №637 і від 8 серпня 2023 року №837".

Згідно з нею, особи, які до 24.02.2022 року отримали статус ВПО, мусять періодично проходити фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку". Таку процедуру не проводили на час дії карантинних заходів з 12 лютого 2020 року, однак з 1 липня 2023 року у зв’язку зі скасуванням карантину її відновили.

У ПФУ зауважили, що станом на початок квітня у Вінницькій області пройшли ідентифікацію тільки 50% від 2965 зареєстрованих переселенців, які є отримувачами пенсійних виплат.

Решті пенсіонерів цієї категорії виплату грошей призупинили. Кошти таких громадян будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації. Після чого їх всі виплатять.

Як пройти ідентифікацію

Пройти ідентифікацію громадяни можуть у такі способи: