В Украине оставили без выплат некоторых пенсионеров: кого именно

Кто не получил пенсию

Согласно правительственному постановлению от 27 декабря 2023 года №1384 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины", лица, получившие статус ВПЛ до 24.02.2022 года, должны периодически проходить физическую идентификацию в "Ощадбанке".

С 1 июля 2023 года эта процедура возобновлена после ее прекращения с 12 февраля 2020 года из-за карантинных мер.

По данным ПФУ, на начало апреля лишь 50% от 2965 зарегистрированных переселенцев в Винницкой области успешно прошли идентификацию.

Тем, кто не прошел эту процедуру, приостановлена выплата пенсий, а средства будут накапливаться на расчетном счете до момента прохождения идентификации. После ее завершения все пенсионеры этой категории получат выплаты.

Кто не получил пенсии

Там напомнили, что соответствующая норма предусмотрена правительственным постановлением от 27 декабря 2023 №1384 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 №637 и от 8 августа 2023 №837".

Согласно ему, лица, которые до 24.02.2022 года получили статус ВПЛ, должны периодически проходить физическую идентификацию в "Ощадбанке". Такая процедура не проводилась на время действия карантинных мероприятий с 12 февраля 2020 года, однако с 1 июля 2023 года в связи с отменой карантина ее возобновили.

В ПФУ отметили, что на начало апреля в Винницкой области прошли идентификацию только 50% от 2965 зарегистрированных переселенцев, которые являются получателями пенсионных выплат.

Остальные пенсионеры этой категории выплату денег приостановили. Средства таких граждан будут накапливаться на расчетном счете до момента прохождения ими идентификации. После чего их все выплатят.

Как пройти идентификацию

Пройти идентификацию граждане могут следующими способами: