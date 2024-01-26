В Україні заборонили два види популярного пального. Якими будуть наслідки для ринку

Що відомо про заборону

В Україні з 24 січня під заборону потрапив бензин та дизель пального двох стандартів - "Євро-3" та "Євро-4".

"Внесено зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче Євро 5, імплементації положень актів законодавства Європейського Союзу щодо заборони продажу етилованого бензину та встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці, сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах", - йдеться у повідомленні Мельничука.

Це рішення прийнято у рамках підготовки України до вступу до ЄС. Їхні вимоги передбачають, що до 2025 року усі держави-члени мають реалізовувати пальне не нижче стандарту "Євро-5".

Які наслідки матиме заборона на ринок пального

Одні експерти вважають, що ця заборона призведе до подорожчання палива і навіть продуктів та послуг на 10-12%. Також може виникнути дефіцит на АЗС. Натомість інші експерти стверджують, що ні бізнес, ні споживачі не відчують жодних наслідків від цієї заборони.

"Якщо і раніше Євро-3 та Євро-4 було небагато, а тепер і зовсім заборонили, то нічого не зміниться. На світовому ринку різниця між Євро-3 та Євро-5 становить приблизно 50 доларів на тонні. Тобто на одному літрі приблизно 1,50 грн", - пояснює директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За його словами, єдиний можливий ефект, який колись може бути - це якщо після заборони цих видів палива їх знаходитимуть на АЗС, то це стане приводом покарати продавців.