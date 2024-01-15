ua en ru
Пн, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бензин та автогаз подорожчали, дизель подешевшав в Україні за 2023 рік

Україна, Понеділок 15 січня 2024 15:32
UA EN RU
Бензин та автогаз подорожчали, дизель подешевшав в Україні за 2023 рік Фото: Ціни змінювалися різноспрямовано (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо середніх цін на паливо в Україні за 2023 рік. Ціни змінювалися різноспрямовано під впливом кількох факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у грудні 2023 року порівняно з груднем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 0,6% до 49,7 гривень за літр, бензин А-95 подорожчав на 2,5% до 52,6 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 4,3% - до 52,7 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 14,2% - до 33,3 гривень за літр.

Бензин та автогаз подорожчали, дизель подешевшав в Україні за 2023 рік

Підвищення податків

З 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це мало призвести до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, на дизельне пальне - на 8-10 гривень. У результаті ціни зросли дещо менше через зниження споживання та конкуренції на ринку.

За даними НБУ повернення довоєнного рівня податків додало приблизно 0,7 п. п. прямого вкладу в інфляцію. Крім того, це чинитиме непрямий вплив на інфляцію через перенесення вартості палива на ціни інших товарів та послуг, зокрема транспортних.

Зниження цін на нафту

Україна імпортує майже весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10%, що викликало здешевлення палива.

Крім того, восени автогаз різко подорожчав в Україні через сезонне зростання попиту в Польщі та нові митні правила. Як повідомив у коментарі РБК-Україна директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, до нас потрапляла щонайменше третина палива, яке вироблялося в Російській Федерації чи Білорусі, і потім через різні схеми надходило. "Правила змінилися і такі схеми припинили масово застосовувати", - повідомив Рябцев.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
Таких у Росії всього 9, але не всі робочі. Експерт пояснив важливість знищення А-50
Таких у Росії всього 9, але не всі робочі. Експерт пояснив важливість знищення А-50
DAILY
Вадим Скібіцький: У росіян є мотивація воювати за гроші, щодня до армії йде близько 1000-1100 осіб
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький: У росіян є мотивація воювати за гроші, щодня до армії йде близько 1000-1100 осіб