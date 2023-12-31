Обираємо найкраще пальне для авто: бензин, дизель, чи газ

Обираючи автомобіль, на тип пального пересічний покупець звертає увагу не в першу чергу, хоча й не в останню. Між тим, часто саме завдяки правильному вибору власник має змогу експлуатувати автомобіль “на повну” – саме так, як йому потрібно.

В ідеалі з типом пального треба визначатись раніше, ніж з маркою та моделлю авто. Тому що за теперішньої модельної політики виробників і ринкової ситуації в Україні не завжди вийде обрати вподобану модель з потрібним типом двигуна (а значить, і пального). Особливо якщо йдеться про вторинний ринок, пропозиція на якому сьогодні формується без особливого урахування побажань покупців.

Між тим, лише в одному випадку можна змінити тип пального вже після придбання машини – якщо вона бензинова, а ви встановите на неї газобалонне обладнання для роботи на газі. Проте, перехід на газ доступний не для всіх типів бензинових моторів. Але про все по порядку.

Бензин

Сам по собі бензин не дешевший за дизпальне, з яким він найчастіше конкурує – ціна в Україні практично однакова. Але більшість бензинових двигунів простіше за конструкцією і суттєво дешевші в ремонті, ніж дизелі. Коли йдеться про нові авто, це не має значення, але на вживаних машинах це вагомий аргумент на користь бензину і відповідно, бензинових моделей. Говорити про різницю в ціні на дизельні та бензинові автомобілі сьогодні не варто, хоча колись нові “бензинки” були приблизно на 10 % дешевше.

Ще один плюс, часто вирішальний: саме бензиновий двигун можна дообладнати під роботу з ГБО, хоча це має сенс не на всіх моделях.

Дизель

Сучасний дизельний двигун стосовно легкового транспорту – дуже неоднозначна річ. Беззаперечна одна перевага дизеля перед бензином: економічність. Дизельний двигун споживає пальне на 30 – 40 % менше, ніж аналогічний за потужністю бензиновий агрегат. Ще один, але не такий однозначний плюс – при рівних інших умовах дизель зазвичай має більший обертовий момент, тобто краще тягне (прискорює машину) при розгоні, на підйом або просто з великим навантаженням. Хоча цей чинник залежить від моделі двигуна, бо є бензинові турбомотори з захоплюючим прискоренням і є дизелі, які добре тягнуть лише у вузькому діапазоні обертів порядку 1200 – 1500 об/хв., чого явно замало для того, щоб вважати це перевагою.

Далі починаються сумнівні особливості. Видатні характеристики нинішніх дизельних моторів забезпечуються високотехнологічною паливною системою типу Common Rail. Вона складається з компонентів, які дуже дорогі і самі по собі, і в ремонті: це як мінімум 4 форсунки і паливний насос високого тиску. І коли після пробігу 300 – 400 тис. км такий двигун доводиться всерйоз ремонтувати, всі економія на пальному за попередні роки просто нівелюється. Проте, варто відзначити, що дизелі сьогодні як правило довговічніші за більшість бензинових аналогів.

Газ СНГ/LPG

Щоб бензиновий мотор працював на газі, його треба дообладнати комплектом ГБО. На легкових авто зазвичай використовується скраплений нафтовий газ СНГ (він же LPG), і разом з монтажем така газова система обходиться у 600 – 700 доларів. Ціна літру газу в середньому складає 40 – 60 % від ціни літра бензину, і різниця залежить від пори року. При тому, що добре налаштований мотор споживає газу на 10 -15 % більше, ніж бензину, економія на пальному виходить на рівні 30 – 50 %.

Як швидко окупиться такий апгрейд, можна з’ясувати через онлайн-калькулятор на сайтах компаній-інсталяторів. Але з досвіду бувалих українських автомобілістів відомо, що на далеких заміських маршрутах машина з ГБО витратами на заправку приблизно дорівнює дизелю останніх поколінь.

Проте, коли з часом виникне потреба в серйозному ремонті дизеля і бензинового мотора з ГБО, перший вимагатиме незрівнянно більше коштів. На жаль, газифікувати можна не кожен бензиновий двигун – у випадку моторів з турбіною або з безпосереднім впорскуванням пального (FSI, TSI, GDI, HPi тощо) це буде на межі рентабельності.

Електрика

Прийнято вважати, що електромобіль допомагає власникові економити гроші. Насправді це не завжди так і залежить від того, де і як заряджати батарею. Якщо заряджатись удома від звичайної розетки, кілометр пробігу електромобіля обійдеться у п’ять-шість разів дешевше, ніж у бензинової машини. Але заряджатись доведеться цілу ніч, порядку 7 – 10 годин. Коли власник має дома “швидкісну” зарядну станцію, акумулятор наповниться швидше, але реальна економія буде разюче менше, бо і станція коштує кілька тисяч доларів, і трифазну лінію 380 В провести до неї недешево.

Якщо “заправляти” електромобіль десь у місті чи на трасі, на так званій громадській “зарядці”, економія буде лише порядку 50 % при повільній заправці і близько 30 % – на швидкісній. Тобто вигода начебто в будь-якому випадку є, але її треба співвіднести з більшою вартістю електромобіля і з обмеженим 8 – 10 роками терміном служби батареї, яка коштує знов таки не одну і не дві тисячі доларів.

Крім фінансової вигоди, хоча й не завжди однозначної, електромобіль має інші переваги. Так, по електроенергію не треба їхати на АЗС, нею можна заправитись удома, що певною мірою додає власникові незалежності. До того ж машини на електротязі простіші у користуванні і часто більш динамічні.

Щодо мінусів електромобілів масових моделей, крім тривалої “заправки” (навіть супершвидкий суперчарджер не зарядить батарею за 10 хвилин) можна назвати обмежений 200 – 300-ма кілометрами пробіг на одному “баку”. Для його подовження водієві доводиться “економити” на увімкненні кондиціонера і опалювача.

Якщо коротко

Ідеального пального немає – кожен користувач перед покупкою машини має врахувати власні потреби і очікувані умови експлуатації: добовий і річний пробіги, режим руху, свій темперамент, стан шляхів, місячний бюджет на утримання свого автопарку тощо. Важливо не забути також термін, протягом якого планується експлуатувати зазначений автомобіль, адже це допоможе правильно розрахувати його рентабельність.