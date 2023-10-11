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В Україні з'явилися театри для незрячих: як вони працюють

В Україна запрацювали театри для незрячих людей (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

В Україні запровадили проект, який дозволяє незрячим людям почувати себе повноцінно та чути і розуміти, що відбувається на сцені. Задля цього у деяких театрах працюють аудіоописові коментатори.

РБК-Україна (проект Styler) cпираючись на інтерв’ю коментатора Любомира Покотило на каналі "Дім", розповідає, як працює система аудіо коментарів для незрячих в театрах.

Хто такий Любомир Покотило 

Любомир є тифлокоментатором, тобто, це та людина яка допомагає людям із порушеннями зору "дивитися" театральні постановки чи футбольні матчі. Вже понад 10 років Покотило бере в цьому участь і знає всі тонкощі.  У  2012 році, під час чемпіонату Європи з футболу Любомир спробував себе в цій ролі і тепер це його робота. 

Історія створення проекту 

У 2018 році Покотило вперше вирішив прокоментувати одну з вистав у театрі в Києві, який знаходиться на Печерську й сьогодні. А Український культурний фонд дізнавшись про це вирішив створити цілий проект, який дозволить незрячим людям відвідувати театри та "бачити", що відбувається на сцені. 

Зараз проект "впровадження послуги аудіозапису для осіб з порушеннями зору" працює лише у чотирьох містах - Київ, Хмельницький, Вінниця та Рівне. 

Як відбуваються вистави 

За словами Любомира, відвідувачам з порушеннями зору роздають приймачі з навушником, а він використовує необхідну апаратуру. Це мікрофон і передавач звуку. 

"Люди сідають на свої місця, вмикають приймач і через один навушник слухають коментатора, а іншим вухом вони чують виставу", - розповідає Покотило.

А ось Любомиру своєю чергою потрібно дуже швидко озвучувати все, що відбувається на сцені. Від декорацій, до озвучки акторів, адже він є "оком" глядачів у залі. 

Звісно це нелегка робота і вона потребує серйозної підготовки. 

"Потрібно кілька місяців готувати виставу у співпраці з режисерами та акторами. Після цього ми її тестуємо. І вже під час самої вистави відбувається начитування дійств коментатором", - розповів Любомир.

Звісно, цей проект не вічний, проте Любомир зі своєю командою залишить апаратуру для аудіоопису працівникам театру, щоб вистави залишилися інклюзивними, а люди з порушенням зору могли відчути повну атмосферу театральних вистав.

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