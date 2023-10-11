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В Украине появились театры для незрячих: как они работают

В Украине заработали театры для незрячих людей (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

В Украине был введен проект, позволяющий незрящим людям чувствовать себя полноценно и слышать и понимать, что происходит на сцене. Для этого в некоторых театрах работают аудиоописательные комментаторы.

РБК-Украина (проект Styler) опираясь на интервью комментатора Любомира Покатило на канале "Дом", рассказывает, как работает система аудио комментариев для незрячих в театрах.

Кто такой Любомир Покатило

Любомир является тифлокомментатором, то есть это тот человек, который помогает людям с нарушениями зрения "смотреть" театральные постановки или футбольные матчи. Уже более 10 лет Покатило участвует в этом и знает все тонкости. В 2012 году во время чемпионата Европы по футболу Любомир попробовал себя в этой роли и теперь это его работа.

История создания проекта

В 2018 году Покотило впервые решил прокомментировать одно из представлений в театре в Киеве, который находится на Печерске и сегодня. А Украинский культурный фонд, узнав об этом, решил создать целый проект, который позволит слепым людям посещать театры и "видеть", что происходит на сцене.

Сейчас проект "внедрения услуги аудиозаписи для лиц с нарушениями зрения" работает только в четырех городах – Киев, Хмельницкий, Винница и Ровно.

Как проходят спектакли

По словам Любомира, посетителям с нарушениями зрения раздают приемники с наушником, а он использует необходимую аппаратуру. Это микрофон и передатчик звука.

"Люди садятся на свои места, включают приемник и через один наушник слушают комментатора, а другим ухом они слышат спектакль", – рассказывает Покотило.

А вот Любомиру в свою очередь нужно очень быстро озвучивать все происходящее на сцене. От декораций до озвучки актеров, ведь он является "глазом" зрителей в зале.

Конечно, это нелегкая работа и требует серьезной подготовки.

"Нужно несколько месяцев готовить спектакль в сотрудничестве с режиссерами и актерами. После этого мы его тестируем. И уже во время самого спектакля происходит начитывание действ комментатором", - рассказал Любомир.

Конечно, этот проект не вечен, однако Любомир со своей командой оставит аппаратуру для аудиоописания работникам театра, чтобы спектакли остались инклюзивными, а люди с нарушением зрения могли почувствовать полную атмосферу театральных представлений.

Раньше мы писали о том, ухудшится ли зрение, если читать при плохом свете.

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