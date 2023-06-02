Чи погіршиться зір, якщо читати при поганому світлі: розвіяно популярний міф

З дитинства усі чули від дорослих те, що якщо будемо читати при поганому освітленні - погіршиться зір. Однак, це поширений міф, адже науково обґрунтованих даних, що низька яскравість світла може погіршити зір, немає.

Про це розповіли на сторінці онлайн-платформи доказової медицини "Бережи себе" у Telegram .

Кому може нашкодити

За словами експертів, короткозорість через недостатню яскравість освітлення навряд чи розвинеться.

Однак, є люди, кому тривале перебування при тьмяному світлі може нашкодити, серед них:

діти зі схильністю до астигматизму, короткозорості тощо (в тому випадку, якщо батьки мають проблеми з зором);

люди з міопією, яка прогресує;

ті, в кого діагностована глаукома.

Експерти кажуть, якщо немає таких проблем, то можна не хвилюватись, читання при тьмяному світлі або у сутінках не погіршить зір.

Ознаки того, що очі втомились

Очі можуть швидше втомлюватись, адже тривала робота в таких умовах може викликати розмитість зору, почервоніння, сухість очей та головний біль.

Однак, такі симптоми короткострокові. Вони зникнуть, якщо зробити невеличку перерву. Необхідно закрити на певний час очі і спокійно посидіти. Також можна зробити зарядку - після кожних 10 хвилин читання принаймні на 20 секунд переключати погляд удалечінь.

Важливо, якщо ви відчуваєте, що зір погіршився, то не призначайте собі самостійно вітаміни та краплі, а зверніться до лікаря.