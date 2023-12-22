В Україні з'явилися нові монети незвичної форми: який вигляд вони мають (фото)

В Україні випустили нову монету номіналом 10 гривень "Щедрик". Проте вона відрізняється формою від усіх попередніх.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт НБУ.
Набір із трьох срібних пам'ятних монет "Щедрик - колядка дзвонів" продовжує серію "Українська спадщина". Монети присвятили всесвітньовідомій колядці "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича.
На аверсі центральної монети зобразили вертеп з різдвяною зіркою. А на аверсі двох інших монет розміщені збірні композиції янголів. За задумом вони символізують Божу допомогу, світло свята Різдва та рядки з пісні "Щедрик".
Набір пам'ятних монет "Щедрик" (фото: НБУ)
На реверсі центральної монети розмістили стилізовану композицію першого виконання "Щедрика" хором.
На реверсі двох інших монет зображено кольорові прапори України та США, композицію з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка та золотисте мереживне тло з дзвониками.
Набір пам'ятних монет "Щедрик" (фото: НБУ)
Усього таких наборів із пам'ятними монетами виготовили до 5 000 штук.
Це можна буде зробити в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку. А також в інших банках, де поступово буде з'являтися набір монет у 2024 році.
Про це клієнтів тих чи інших установ будуть інформувати додатково.
Раніше ми розповідали, який вигляд мають найдорожчі українські монети та скільки вони коштують.
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