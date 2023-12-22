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В Україні з'явилися нові монети незвичної форми: який вигляд вони мають (фото)

НБУ випустив нові монети (ілюстративне фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні випустили нову монету номіналом 10 гривень "Щедрик". Проте вона відрізняється формою від усіх попередніх.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт НБУ.

Що відомо про нові монети

Набір із трьох срібних пам'ятних монет "Щедрик - колядка дзвонів" продовжує серію "Українська спадщина". Монети присвятили всесвітньовідомій колядці "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича.

На аверсі центральної монети зобразили вертеп з різдвяною зіркою. А на аверсі двох інших монет розміщені збірні композиції янголів. За задумом вони символізують Божу допомогу, світло свята Різдва та рядки з пісні "Щедрик".

Набір пам'ятних монет "Щедрик" (фото: НБУ)

На реверсі центральної монети розмістили стилізовану композицію першого виконання "Щедрика" хором.

На реверсі двох інших монет зображено кольорові прапори України та США, композицію з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка та золотисте мереживне тло з дзвониками.  

Набір пам'ятних монет "Щедрик" (фото: НБУ)

Усього таких наборів із пам'ятними монетами виготовили до 5 000 штук.

Де придбати монети

Це можна буде зробити в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку. А також в інших банках, де поступово буде з'являтися набір монет у 2024 році.

Про це клієнтів тих чи інших установ будуть інформувати додатково.

 

Раніше ми розповідали, який вигляд мають найдорожчі українські монети та скільки вони коштують.

Читайте також, за скільки можна продати рідкісну монету номіналом одна гривня.

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