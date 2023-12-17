Ціни сягають 100 тисяч. Дивіться, як виглядають найдорожчі українські монети

Багато хто не сприймає монети за гроші, адже у переважній більшості за них нічого не купиш. Але деякі копійки можуть бути дійсно цінними і коштувати у колекціонерів десятки тисяч гривень. Саме про такі монети й сьогодні йде мова.

Про те, як виглядають найдорожчі монети України, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Violity в Instagram .

Як виглядають найдорожчі монети України

"Саме час придивитися до неходового дріб’язку в своїх скарбничках, адже старі монети можуть коштувати тисячі. Про копійки перших років відновлення Незалежності, що продаються за нечувані гроші, ходять легенди. Можемо вас запевнити - усе це правда", - пишуть експерти.

Вони зазначають, що у категорії "Монети України. Медалі та жетони НБУ" на Violity дійсно бували торги, в результаті яких за українські дрібняки колекціонери віддавали шестизначні суми.

Нагадаємо, серед колекціонерів цінуються монети, тираж яких дуже обмежений. Здебільшого це так звані пробні монети, які карбувалися при налаштуванні обладнання, тому вони часто по факту є бракованими. Але саме ці дефекти їх роблять по справжньому дорогими.

Також додамо, що українці цінні монети можуть виставити на торги на різних аукціонах. Зокрема, на Violity, Crafta, форум "Монети ІТК". Перед тим, як виставити свою ціну за монету, варто проконсультуватись з експертом, аби не здешевити.

Так виглядають найдорожчі монети України (фото: Instagram/Violity)