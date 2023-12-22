В Украине появились новые монеты необычной формы: как они выглядят (фото)

В Украине выпустили новую монету номиналом в 10 гривен "Щедрик". Однако она отличается по форме от всех предыдущих.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт НБУ.
Набор трех серебряных памятных монет "Щедрик - колядка колоколов" продолжает серию "Украинское наследие". Монеты посвятили всемирноизвестной колядке "Щедрик" в обработке композитора Николая Леонтовича.
На аверсе центральной монеты изобразили вертеп с рождественской звездой. А на аверсе двух других монет размещены сборные композиции ангелов. По замыслу они символизируют Божью помощь, свет праздника Рождества и строчки из песни "Щедрик".
Набор памятных монет "Щедрик" (фото: НБУ)
На реверсе центральной монеты разместили стилизованную композицию первого исполнения "Щедрика" хором.
На реверсе двух других монет изображены цветные флаги Украины и США, композиция из исторических культовых сооружений Киева и Нью-Йорка и золотистый кружевной фон с колокольчиками.
Набор памятных монет "Щедрик" (фото: НБУ)
Всего таких наборов с памятными монетами было изготовлено до 5 000 штук.
Это можно будет сделать в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка. А также в других банках, где будет постепенно появляться набор монет в 2024 году.
Об этом клиентов тех или иных учреждений будут информировать дополнительно.
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