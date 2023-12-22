В Украине появились новые монеты необычной формы: как они выглядят (фото)

Что известно о новых монетах

Набор трех серебряных памятных монет "Щедрик - колядка колоколов" продолжает серию "Украинское наследие". Монеты посвятили всемирноизвестной колядке "Щедрик" в обработке композитора Николая Леонтовича.

На аверсе центральной монеты изобразили вертеп с рождественской звездой. А на аверсе двух других монет размещены сборные композиции ангелов. По замыслу они символизируют Божью помощь, свет праздника Рождества и строчки из песни "Щедрик".

Набор памятных монет "Щедрик" (фото: НБУ)

На реверсе центральной монеты разместили стилизованную композицию первого исполнения "Щедрика" хором.

На реверсе двух других монет изображены цветные флаги Украины и США, композиция из исторических культовых сооружений Киева и Нью-Йорка и золотистый кружевной фон с колокольчиками.

Набор памятных монет "Щедрик" (фото: НБУ)

Всего таких наборов с памятными монетами было изготовлено до 5 000 штук.

Где купить монеты

Это можно будет сделать в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка. А также в других банках, где будет постепенно появляться набор монет в 2024 году.

Об этом клиентов тех или иных учреждений будут информировать дополнительно.