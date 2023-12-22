В Україні з'явилися нові монети незвичної форми: який вигляд вони мають (фото)

В Україні випустили нову монету номіналом 10 гривень "Щедрик". Проте вона відрізняється формою від усіх попередніх.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт НБУ .

Що відомо про нові монети

Набір із трьох срібних пам'ятних монет "Щедрик - колядка дзвонів" продовжує серію "Українська спадщина". Монети присвятили всесвітньовідомій колядці "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича.

На аверсі центральної монети зобразили вертеп з різдвяною зіркою. А на аверсі двох інших монет розміщені збірні композиції янголів. За задумом вони символізують Божу допомогу, світло свята Різдва та рядки з пісні "Щедрик".

Набір пам'ятних монет "Щедрик" (фото: НБУ)

На реверсі центральної монети розмістили стилізовану композицію першого виконання "Щедрика" хором.

На реверсі двох інших монет зображено кольорові прапори України та США, композицію з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка та золотисте мереживне тло з дзвониками.

Набір пам'ятних монет "Щедрик" (фото: НБУ)

Усього таких наборів із пам'ятними монетами виготовили до 5 000 штук.

Де придбати монети

Це можна буде зробити в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку. А також в інших банках, де поступово буде з'являтися набір монет у 2024 році.

Про це клієнтів тих чи інших установ будуть інформувати додатково.