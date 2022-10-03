В Україні з'явилася нова унікальна монета в 10 гривень: який має вигляд

Зокрема, монета буде випущена тиражем 10 мільйонів штук.

На аверсі (лицьовому боці) зображено:

угорі - малий Державний Герб України;

у центрі - в обрамленні давньоруського орнаменту написи: Україна/10/гривень;

на тлі орнаменту: рік карбування монети - 2022 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі (зворотному боці) розміщено дві стилізовані фігури військовослужбовців, ліворуч від яких - логотип Сил територіальної оборони ЗСУ. Також по колу є написи: "Готові до спротиву", "Сили територіальної оборони ЗСУ".

Загальні характеристики монети:

матеріал - сплав на основі цинку з нікелевим покриттям;

діаметр - 23,5 мм;

вага - 6,4 г;

товщина - 23 мм;

гурт - рифлений.

В Україні випустили монету "Сили територіальної оборони Збройних Сил України" (bank.gov.ua)

Додамо, що в Україні 2 жовтня відзначався День територіальної оборони. Тому глава держави зустрівся з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.