В Україні з'явилася нова унікальна монета в 10 гривень: який має вигляд

В Україні Нацбанк 3 жовтня ввів в обіг пам'ятну монету "Сили територіальної оборони Збройних Сил України". Її номінал - 10 грн.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, монета буде випущена тиражем 10 мільйонів штук.
На аверсі (лицьовому боці) зображено:
На реверсі (зворотному боці) розміщено дві стилізовані фігури військовослужбовців, ліворуч від яких - логотип Сил територіальної оборони ЗСУ. Також по колу є написи: "Готові до спротиву", "Сили територіальної оборони ЗСУ".
Загальні характеристики монети:
Додамо, що в Україні 2 жовтня відзначався День територіальної оборони. Тому глава держави зустрівся з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.
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