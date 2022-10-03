В Украине появилась новая уникальная монета в 10 гривен: как выглядит

В Украине Нацбанк 3 октября ввел в обращение памятную монету "Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины". Ее номинал - 10 грн.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, монета будет выпущена тиражом в 10 миллионов штук.
На аверсе (лицевой стороне) изображено:
На реверсе (обратной стороне) размещены две стилизованные фигуры военнослужащих, слева от которых - логотип Сил территориальной обороны ВСУ. Также по кругу есть надписи: "Готовы к сопротивлению", "Силы территориальной обороны ВСУ".
Общие характеристики монеты:
В Украине 2 октября отмечался День территориальной обороны. Потому глава государства встретился с военнослужащими и вручил им государственные награды.
Ранее мы сообщали о памятной монете "Ой у лузі червона калина". На ней изображены украинские воины разных эпох.
Также Белый дом выпустил монету "Острів Зміїний". Отмечается, что доставка в Украину - бесплатная!