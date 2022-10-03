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В Украине появилась новая уникальная монета в 10 гривен: как выглядит

В Украине появилась новая памятная монета (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине Нацбанк 3 октября ввел в обращение памятную монету "Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины". Ее номинал - 10 грн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, монета будет выпущена тиражом в 10 миллионов штук.

На аверсе (лицевой стороне) изображено:

  • вверху - малый Государственный Герб Украины;
  • в центре - в обрамлении древнерусского орнамента надписи: Украина/10/гривен;
  • на фоне орнамента: год чеканки монеты - 2022 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе (обратной стороне) размещены две стилизованные фигуры военнослужащих, слева от которых - логотип Сил территориальной обороны ВСУ. Также по кругу есть надписи: "Готовы к сопротивлению", "Силы территориальной обороны ВСУ".

Общие характеристики монеты:

  • материал - сплав на основе цинка с никелевым покрытием;
  • диаметр - 23,5 мм;
  • вес - 6,4 г;
  • толщина - 23 мм;
  • гурт - рифленая.

В Украине выпущена монета "Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины" (bank.gov.ua)

В Украине 2 октября отмечался День территориальной обороны. Потому глава государства встретился с военнослужащими и вручил им государственные награды.

Ранее мы сообщали о памятной монете "Ой у лузі червона калина". На ней изображены украинские воины разных эпох.

Также Белый дом выпустил монету "Острів Зміїний". Отмечается, что доставка в Украину - бесплатная!

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