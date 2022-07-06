ru ua
Ср, 06 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Белый дом выпустил монету "Остров Змеиный". Доставка в Украину - бесплатная! (фото)

Новина українською →
Среда 06 июля 2022 15:33
Белый дом выпустил монету "Остров Змеиный". Доставка в Украину - бесплатная! (фото) Монета остров Змеиный от Белого дома (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Белый дом выпустил монету "Остров Змеиный" в честь украинского сопротивления российскому вторжению на Змеиный остров.

Читайте ниже, как выглядит монета, как ее можно приобрести и сколько будет стоить доставка в Украину.

Монета №9 вошла в коллекцию "Глобальные исторические моменты американского и глобального президентства".

Как выглядит монета и как ее можно купить

Белый дом выпустил монету &quot;Остров Змеиный&quot;. Доставка в Украину - бесплатная! (фото)Монета от Белого дома "Остров Змеиный" (фото: whitehousegiftshop.com)

Предзаказ можно сделать на сайте официального сувенирного магазина Белого дома, отправки начнутся с 30 сентября.

Отправка в Украину и все страны НАТО - бесплатная!

Также отмечается, что 20% всей прибыли от продажи пойдут напрямую нуждающимся украинским женщинам и детям.

История острова Змеиный

"24 февраля 2022 года остров Змеиный стал целью в первый день вторжения России в Украину. Он расположен в Черном море, а нападение на остров получило широкую огласку, когда на аудиосообщение с российского крейсера "Москва" с приказом украинским солдатам сдаться, последовал ответ: "Российский военный корабль, иди на *уй!".

Ответ стал вирусным, так как многие считали, что солдаты погибли в бою. Позже выяснилось, что вместе с солдатами Змеиного острова был захвачен гражданский поисково-спасательный корабль, пытавшийся эвакуировать солдат.

24 марта 2022 года "Сапфир" и 19 украинских гражданских моряков были освобождены Россией в ходе обмена пленными. Вице-премьер-министр Украины Верещук недавно заявила, что они работают над освобождением пленных со Змеиного острова", - говорится в описании монеты на сайте.

Напомним, ранее Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине.

Мы также сообщали, что Укрпочта назвала дату выхода новой марки с самолетом "Мрия" - как она выглядит.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белый дом монета остров Змеиный
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь