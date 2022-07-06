Белый дом выпустил монету "Остров Змеиный". Доставка в Украину - бесплатная! (фото)

Читайте ниже , как выглядит монета, как ее можно приобрести и сколько будет стоить доставка в Украину.

Монета №9 вошла в коллекцию "Глобальные исторические моменты американского и глобального президентства".

Как выглядит монета и как ее можно купить

Монета от Белого дома "Остров Змеиный" (фото: whitehousegiftshop.com)

Предзаказ можно сделать на сайте официального сувенирного магазина Белого дома, отправки начнутся с 30 сентября.

Отправка в Украину и все страны НАТО - бесплатная!

Также отмечается, что 20% всей прибыли от продажи пойдут напрямую нуждающимся украинским женщинам и детям.

История острова Змеиный

"24 февраля 2022 года остров Змеиный стал целью в первый день вторжения России в Украину. Он расположен в Черном море, а нападение на остров получило широкую огласку, когда на аудиосообщение с российского крейсера "Москва" с приказом украинским солдатам сдаться, последовал ответ: "Российский военный корабль, иди на *уй!".

Ответ стал вирусным, так как многие считали, что солдаты погибли в бою. Позже выяснилось, что вместе с солдатами Змеиного острова был захвачен гражданский поисково-спасательный корабль, пытавшийся эвакуировать солдат.

24 марта 2022 года "Сапфир" и 19 украинских гражданских моряков были освобождены Россией в ходе обмена пленными. Вице-премьер-министр Украины Верещук недавно заявила, что они работают над освобождением пленных со Змеиного острова", - говорится в описании монеты на сайте.