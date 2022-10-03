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В Україні з'явилася нова унікальна монета в 10 гривень: який має вигляд

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Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 13:25
В Україні з'явилася нова унікальна монета в 10 гривень: який має вигляд В Україні з'явилась нова пам'ятна монета (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні Нацбанк 3 жовтня ввів в обіг пам'ятну монету "Сили територіальної оборони Збройних Сил України". Її номінал - 10 грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, монета буде випущена тиражем 10 мільйонів штук.

На аверсі (лицьовому боці) зображено:

  • угорі - малий Державний Герб України;
  • у центрі - в обрамленні давньоруського орнаменту написи: Україна/10/гривень;
  • на тлі орнаменту: рік карбування монети - 2022 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі (зворотному боці) розміщено дві стилізовані фігури військовослужбовців, ліворуч від яких - логотип Сил територіальної оборони ЗСУ. Також по колу є написи: "Готові до спротиву", "Сили територіальної оборони ЗСУ".

Загальні характеристики монети:

  • матеріал - сплав на основі цинку з нікелевим покриттям;
  • діаметр - 23,5 мм;
  • вага - 6,4 г;
  • товщина - 23 мм;
  • гурт - рифлений.

В Україні з'явилася нова унікальна монета в 10 гривень: який має виглядВ Україні випустили монету "Сили територіальної оборони Збройних Сил України" (bank.gov.ua)

Додамо, що в Україні 2 жовтня відзначався День територіальної оборони. Тому глава держави зустрівся з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.

Раніше ми повідомляли про пам'ятну монету "Ой у лузі червона калина". На ній зображено українських воїнів різних епох.

Також Білий дім випустив монету "Острів Зміїний". Зазначається, що доставка в Україну - безкоштовна!

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