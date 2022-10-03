В Україні з'явилася нова унікальна монета в 10 гривень: який має вигляд
В Україні Нацбанк 3 жовтня ввів в обіг пам'ятну монету "Сили територіальної оборони Збройних Сил України". Її номінал - 10 грн.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, монета буде випущена тиражем 10 мільйонів штук.
На аверсі (лицьовому боці) зображено:
- угорі - малий Державний Герб України;
- у центрі - в обрамленні давньоруського орнаменту написи: Україна/10/гривень;
- на тлі орнаменту: рік карбування монети - 2022 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі (зворотному боці) розміщено дві стилізовані фігури військовослужбовців, ліворуч від яких - логотип Сил територіальної оборони ЗСУ. Також по колу є написи: "Готові до спротиву", "Сили територіальної оборони ЗСУ".
Загальні характеристики монети:
- матеріал - сплав на основі цинку з нікелевим покриттям;
- діаметр - 23,5 мм;
- вага - 6,4 г;
- товщина - 23 мм;
- гурт - рифлений.
В Україні випустили монету "Сили територіальної оборони Збройних Сил України" (bank.gov.ua)
Додамо, що в Україні 2 жовтня відзначався День територіальної оборони. Тому глава держави зустрівся з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.
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