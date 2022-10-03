В Украине появилась новая уникальная монета в 10 гривен: как выглядит

В Украине Нацбанк 3 октября ввел в обращение памятную монету "Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины". Ее номинал - 10 грн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора .

В частности, монета будет выпущена тиражом в 10 миллионов штук.

На аверсе (лицевой стороне) изображено:

вверху - малый Государственный Герб Украины;

в центре - в обрамлении древнерусского орнамента надписи: Украина/10/гривен;

на фоне орнамента: год чеканки монеты - 2022 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе (обратной стороне) размещены две стилизованные фигуры военнослужащих, слева от которых - логотип Сил территориальной обороны ВСУ. Также по кругу есть надписи: "Готовы к сопротивлению", "Силы территориальной обороны ВСУ".

Общие характеристики монеты:

материал - сплав на основе цинка с никелевым покрытием;

диаметр - 23,5 мм;

вес - 6,4 г;

толщина - 23 мм;

гурт - рифленая.

В Украине выпущена монета "Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины" (bank.gov.ua)

В Украине 2 октября отмечался День территориальной обороны. Потому глава государства встретился с военнослужащими и вручил им государственные награды.