В Украине появилась новая уникальная монета в 10 гривен: как выглядит
В Украине Нацбанк 3 октября ввел в обращение памятную монету "Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины". Ее номинал - 10 грн.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, монета будет выпущена тиражом в 10 миллионов штук.
На аверсе (лицевой стороне) изображено:
- вверху - малый Государственный Герб Украины;
- в центре - в обрамлении древнерусского орнамента надписи: Украина/10/гривен;
- на фоне орнамента: год чеканки монеты - 2022 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе (обратной стороне) размещены две стилизованные фигуры военнослужащих, слева от которых - логотип Сил территориальной обороны ВСУ. Также по кругу есть надписи: "Готовы к сопротивлению", "Силы территориальной обороны ВСУ".
Общие характеристики монеты:
- материал - сплав на основе цинка с никелевым покрытием;
- диаметр - 23,5 мм;
- вес - 6,4 г;
- толщина - 23 мм;
- гурт - рифленая.
В Украине выпущена монета "Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины" (bank.gov.ua)
В Украине 2 октября отмечался День территориальной обороны. Потому глава государства встретился с военнослужащими и вручил им государственные награды.
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