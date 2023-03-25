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В Украину идет мартовский снег и мороз: когда ждать непогоду

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Украина, Суббота 25 марта 2023 10:27
В Украину идет мартовский снег и мороз: когда ждать непогоду В Украину идут снега и мороз (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В конце марта погода подготовила Украине сюрприз и принесет похолодание со снегом. Кое-где снежный покров может достигать 14-17 сантиметров. Однако непогода продержится довольно недолго.

Об этом сообщает народный синоптик Станислав Щедрин на своей странице в Facebook.

Как изменится погода в Украине

Весеннее тепло только начало радовать украинцев, как нас решила посетить непогода. С 28 марта по 3 апреля в результате поступления ряда активных циклонов с запада ожидается значительное похолодание.

По словам народного синоптика, в большинстве областей пройдет дождь с сильным снегом. Снежный покров может достигать 14-17 сантиметров. К тому же почти везде будет достаточно ветрено.

В Украину идет мартовский снег и мороз: когда ждать непогоду

На инфографике видно, как в Украину идут холодные воздушные массы (фото: facebook.com/Stas1234567)

Пишущие погодные ресурсы

Сайт о погоде Sinoptik.ua сообщает, что во вторник 28 марта погоде резко ухудшится. Несмотря на то, что максимальная дневная температура будет достигать 11 градусов тепла, она будет сопровождаться обильными осадками и облачностью.

В Украину идет мартовский снег и мороз: когда ждать непогоду

Скриншот Styler

Данные GISMETEO прогнозируют аналогичную погодную картинку, правда, с большим количеством солнца. К тому же, эксперты ресурса считают, что порывы ветра будут достигать 15-16 м/с.

В Украину идет мартовский снег и мороз: когда ждать непогоду

Скриншот Styler

Поэтому украинцам действительно стоит готовиться к финальному зимнему аккорду в марте и начале апреля, однако через неделю тепло снова вернется в наши широты.

Раньше мы рассказывали, какое удивительное космическое явление украинцы увидят в марте.

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Погода в Украине метеоролог