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У Карпатському заповіднику розцвіли найвитонченіші весняні первоцвіти: дивіться неймовірні фото

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Карпати, Вівторок 14 березня 2023 20:12
У Карпатському заповіднику розцвіли найвитонченіші весняні первоцвіти: дивіться неймовірні фото Усі види крокусів занесені до Червоної книги України (фото: facebook.com/Карпатський біосферний заповідник)
Автор: Юлія Гаюк

В українських Карпатах розпустилися одні з найбільш витончених первоцвітів - крокуси. Усі 7 видів, які поширені в України, є рідкісними та занесені до Червоної книги.

Про це пишуть на сторінці Карпатського біосферного заповідника у Facebook.

Що відомо про крокуси в Україні

Назва "крокус" походить від грецького слова "kroke", що в перекладі означає "нитка". Інакше квіти ще називають шафраном - з арабської "жовтий". У рослини справді є ниткоподібні жовто-оранжеві приймочки.

У Карпатському заповіднику розцвіли найвитонченіші весняні первоцвіти: дивіться неймовірні фотоУ Карпатському заповіднику розцвіли найвитонченіші весняні первоцвіти: дивіться неймовірні фотоУ Карпатському заповіднику розцвіли найвитонченіші весняні первоцвіти: дивіться неймовірні фотоУ Карпатському заповіднику розцвіли найвитонченіші весняні первоцвіти: дивіться неймовірні фото

Як квітнуть крокуси в Карпатах (фото: facebook.com/Карпатський біосферний заповідник)

У світі нараховують близько 80 видів крокусів, сім з яких ростуть в Україні. Серед них:

  • шафран Гейфелів
  • шафран банатський
  • шафран сітчастий
  • шафран кримський
  • шафран вузьколистий
  • шафран гарний
  • шафран Палласів

Такі шафрани, як банатський, гарний і Палласів цвітуть восени, коли спостерігається гострий дефіцит квітів. Цікаво, що розпускаються вони лише за наявності сонця.

У Карпатському заповіднику розцвіли найвитонченіші весняні первоцвіти: дивіться неймовірні фотоУ Карпатському заповіднику розцвіли найвитонченіші весняні первоцвіти: дивіться неймовірні фотоУ Карпатському заповіднику розцвіли найвитонченіші весняні первоцвіти: дивіться неймовірні фотоУ Карпатському заповіднику розцвіли найвитонченіші весняні первоцвіти: дивіться неймовірні фото

Як квітнуть крокуси в Карпатах (фото: facebook.com/Карпатський біосферний заповідник)

Усі ці види є рідкісними, та занесені до Червоної книги України.

Шафран використовують у виробництві парфумерії, у медицині, у текстильній промисловості для фарбування тканин, адже це натуральний барвник жовтого кольору.

У березні масове цвітіння рідкісного шафрану Гейфеля можна побачити на території Долини нарцисів у місті Хуст. Також, на колекційній ділянці центральної садиби Карпатського біосферного заповідника в Рахові, де крім цього виду, масово квітнуть різні сорти шафрану золотистого, весняного, Зібера, Томазіні.

У Карпатському заповіднику розцвіли найвитонченіші весняні первоцвіти: дивіться неймовірні фотоУ Карпатському заповіднику розцвіли найвитонченіші весняні первоцвіти: дивіться неймовірні фотоУ Карпатському заповіднику розцвіли найвитонченіші весняні первоцвіти: дивіться неймовірні фото

Як квітнуть крокуси в Карпатах (фото: facebook.com/Карпатський біосферний заповідник

Раніше ми показували цвітіння інших первоцвітів у Карпатах.

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