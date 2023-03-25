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У березні українці побачать унікальне космічне явище: точні дати видовища

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Україна, Субота 25 березня 2023 09:26
У березні українці побачать унікальне космічне явище: точні дати видовища Парад планет у березні 2023 (фото: pixabay.com)
Автор: Юлія Гаюк

У березні 2023 року всі мешканці Землі зможуть спостерігати дивовижне космічне явище - парад планет. Цього разу в один ряд вишикуються відразу п'ять планет: Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс.

Про це повідомляють на сайті Daily Mail.

Де можна побачити парад планет

28 березня п'ять планет стануть в один ряд і будуть видимими для всіх мешканців Землі.

Венера і Юпітер дуже яскраві, і їх легко розрізнити. Марс трохи тьмяніший, але все одно його легко побачити неозброєним оком. Для того, щоб побачити Меркурій, потрібно бути в темному місці з чітким видом на горизонт. Уран побачити найважче побачити - вам знадобиться бінокль або телескоп.

Зазвичай в ряд вишиковуються дві або три планети, проте відразу п'ять - нечасте явище. Востаннє це відбулося 2020 року, а до того у 2016.

Ось, яким був парад планет кілька років тому:

Правила якісного фото небесних світил

Якщо ви бажаєте зробити фото незвичайного явища, дотримуйтеся цих правил:

  • використовуйте штатив або кріплення камери, якщо маєте його
  • експериментуйте з налаштуваннями камери: автоматичний режим, профі, різна експозиція, різне ISO, різна діафрагма тощо.
  • якщо будете знімати фотоапаратом, спробуйте різні об'єктиви
  • якщо біля вас є місця, де можна зняти вид планет над панорамою міста, річки, озера, сходіть туди обов'язково. Тоді кадр вийде неймовірним!

У березні українці побачать унікальне космічне явище: точні дати видовища

Парад планет (інфографіка: dailymail.co.uk)

Раніше ми розповідали, яку нову планету розміром з Юпітер знайшли науковці.

Читайте також, яку 4500-річну таємницю піраміди Хеопса розкрили вчені.

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Венера Марс Парад планет планети Юпитер