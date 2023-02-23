В Україні ввели в обіг унікальну банкноту: ви таких ще не бачили! (фото)

Під час презентації голова НБУ Андрій Пишний розповів, що банкноту назвали "ПАМ'ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО"

"Назву не потрібно розшифровувати, вона зрозуміла і близька кожному українцю. Вона каже: ми стоїмо та вистоїмо, переможемо", - зазначив він.

Пам'ятна банкнота вводиться в обіг 23 лютого обмеженим тиражем 300 тисяч штук. У регулятора також додали, що банкноти першої частини тиражу будуть доступні для покупки з 24 лютого в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

НБУ вводить в обіг унікальні пам'ятні банкноти номіналом 20 гривень (фото: bank.gov.ua)

Особливості пам'ятної банкноти

Вона має додаткові сучасні оптично-змінні захисні елементи, зокрема, а саме:

полімерна стрічка шириною 12 мм з комбінованим оптично-змінним ефектом, що виявляється при зміні кута нахилу банкноти;

елемент, виконаний іридисцентною фарбою з перламутровим ефектом.

У НБУ презентували нову пам'ятну 20-гривневу банкноту "ПАМ'ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!" (фото: bank.gov.ua)

Дизайн банкноти

Унікальна банкнота розміром 80 x 165 мм має яскравий та виразний дизайн, виконаний вертикально.

Основним зображенням лицьової сторони є фігури трьох військових ЗСУ, які встановлюють Державний прапор на фоні фрагментів карти України та прапорів країн-союзників.

Під лавровим вінком розміщено напис: "І НА ОНОВЛЕНІЙ ЗЕМЛІ ВРАГА НЕ БУДЕ…" та полімерна стрічка зі знаком гривні, НБУ, шевроном ЗСУ, емблемою ЗСУ та написом: "СЛАВА УКРАЇНІ, ГЕРОЯМ СЛАВА".

Як виглядає лицьова сторона банкноти "ПАМ'ЯТАЄМО! НЕ ПРОСТИМО!" (фото: bank.gov.ua)

Основне зображення зворотної сторони пам'ятної банкноти: стилізована композиція, яка уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації. Також міститься напис: "ПАМЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО! НІКОЛИ!" (під терновим вінком) і зображено своєрідну алюзію - стилізовані маки, що уособлюють криваві сліди від куль.

Створив дизайн цієї пам'ятної банкноти заслужений художник України Володимир Таран.

Вид зворотної сторони пам'ятної 20-гривневої банкноти (фото: bank.gov.ua)