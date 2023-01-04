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В Україні почали вилучати гривні: як виглядають ці банкноти

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Середа 04 січня 2023 16:48
В Україні почали вилучати гривні: як виглядають ці банкноти Старі гривневі банкноти будуть вилучені з обігу (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні почалося вилучення з обігу старих гривневих банкнот. Йдеться про паперові купюри номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років.

Як виглядають гривні, які скоро зникнуть з обігу - дивіться у нашому матеріалі нижче.

Ось такі банкноти НБУ вилучає з обігу

В Україні почали вилучати гривні: як виглядають ці банкнотиВ Україні почали вилучати гривні: як виглядають ці банкнотиВ Україні почали вилучати гривні: як виглядають ці банкнотиВ Україні почали вилучати гривні: як виглядають ці банкноти

Старі банкноти, які почали вилучати з обігу у 2023 році (фото: bank.gov.ua)

Які гроші замінять вилучені банкноти?

Відомо, що замість вилучених старих банкнот в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети.

Йдеться про обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року (паперові гроші будуть замінені на монети).

В Україні почали вилучати гривні: як виглядають ці банкнотиВ Україні почали вилучати гривні: як виглядають ці банкноти

5 та 10-гривневі купюри замінять на такі монети (фото: bank.gov.ua)

А також про банкноти номіналами 20 та 100 гривень із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.

В Україні почали вилучати гривні: як виглядають ці банкнотиВ Україні почали вилучати гривні: як виглядають ці банкноти

Такі банкноти замінять 20 та 100-гривневі купюри старого зразка (фото: bank.gov.ua)

Навіщо замінюють банкноти?

Нацбанк прийняв рішення замінити банкноти попереднього покоління для того, щоб підвищити якість і надійність готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот.

А ще для поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення.

"Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості", - пояснюють у НБУ.

Чи можна буде розплачуватися старими банкнотами?

Так. Банкноти зразків 2003-2007 років залишаються дійсними платіжними засобами. Ви зможете продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати.

Однак українські банки більше не видаватимуть із кас такі купюри за всіма видами готівкових операцій.

Одним словом, потрапляючи в банки, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Нацбанку для подальшої утилізації.

В Україні почали вилучати гривні: як виглядають ці банкноти

Банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень попереднього покоління поступово замінюватимуться в обігу на оновлені (інфографіка: bank.gov.ua)

Раніше ми розповідали про те, що в Україні з'явилася нова монета "Ой у лузі червона калина".

Читайте також, за скільки продають рідкісну монету 13 століття з гербом України.

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