В Украине ввели в обращение уникальную банкноту: вы таких еще не видели! (фото)

В Украине ввели в обращение новую памятную банкноту номиналом 20 гривен. Она посвящена отражению полномасштабной навалы российских оккупантов и увековечиванию стойкости и несокрушимости украинского народа, его силе духа и героизму.
Об этом передали на сайте Национального банка Украины.
Во время презентации глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что банкноту назвали "ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!"
"Название не нужно расшифровывать, оно понятно и близко каждому украинцу. Она говорит: мы стоим и выстоим, победим", - отметил он.
Памятная банкнота вводится в обращение 23 февраля ограниченным тиражом в 300 тысяч штук. У регулятора также добавили, что банкноты первой части тиража будут доступны для покупки с 24 февраля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
НБУ вводит в обращение уникальные памятные банкноты номиналом 20 гривен (фото: bank.gov.ua)
У нее дополнительные современные оптически-сменные защитные элементы, в частности, а именно:
В НБУ презентовали новую памятную 20-гривневую банкноту "ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!" (фото: bank.gov.ua)
Уникальная банкнота размером 80 x 165 мм имеет яркий и выразительный дизайн, выполненный вертикально.
Основным изображением лицевой стороны являются фигуры трех военных ВСУ, устанавливающих Государственный флаг на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран-союзников.
Под лавровым венком размещена надпись: "І НА ОНОВЛЕНІЙ ЗЕМЛІ ВРАГА НЕ БУДЕ…" и полимерная лента со знаком гривны, НБУ, шевроном ВСУ, эмблемой ВСУ и надписью: "СЛАВА УКРАЇНІ, ГЕРОЯМ СЛАВА".
Как выглядит лицевая сторона банкноты "ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!" (фото: bank.gov.ua)
Основное изображение обратной стороны памятной банкноты: стилизованная композиция, олицетворяющая физические страдания и духовные переживания украинцев в оккупации. Также содержится надпись: "ПАМЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО! НІКОЛИ!" (под терновым венком) и изображена своеобразная аллюзия - стилизованные маки, олицетворяющие кровавые следы от пуль.
Создал дизайн этой памятной банкноты заслуженный художник Украины Владимир Таран.
Вид обратной стороны памятной 20-гривневой банкноты (фото: bank.gov.ua)
Напомним, что в Украине началось изъятие из оборота старых гривневых банкнот номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов.
Ранее сообщалось, что на международном конкурсе "Монета года" от World Coin News украинская монета стала чемпионкой, победив в номинации "Лучшая современная монета".