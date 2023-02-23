RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине ввели в обращение уникальную банкноту: вы таких еще не видели! (фото)

Фото: НБУ ввел в обращение памятную 20-гривневую банкноту (фото: bank.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Украине ввели в обращение новую памятную банкноту номиналом 20 гривен. Она посвящена отражению полномасштабной навалы российских оккупантов и увековечиванию стойкости и несокрушимости украинского народа, его силе духа и героизму.

Об этом передали на сайте Национального банка Украины.

Во время презентации глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что банкноту назвали "ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!"

"Название не нужно расшифровывать, оно понятно и близко каждому украинцу. Она говорит: мы стоим и выстоим, победим", - отметил он.

Памятная банкнота вводится в обращение 23 февраля ограниченным тиражом в 300 тысяч штук. У регулятора также добавили, что банкноты первой части тиража будут доступны для покупки с 24 февраля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

НБУ вводит в обращение уникальные памятные банкноты номиналом 20 гривен (фото: bank.gov.ua)

Особенности памятной банкноты

У нее дополнительные современные оптически-сменные защитные элементы, в частности, а именно:

  • полимерная лента шириной 12 мм с комбинированным оптически-сменным эффектом, проявляющимся при изменении угла наклона банкноты;
  • элемент, выполненный иридисцентной краской с перламутровым эффектом.

В НБУ презентовали новую памятную 20-гривневую банкноту "ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!" (фото: bank.gov.ua)

Дизайн банкноты

Уникальная банкнота размером 80 x 165 мм имеет яркий и выразительный дизайн, выполненный вертикально.

Основным изображением лицевой стороны являются фигуры трех военных ВСУ, устанавливающих Государственный флаг на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран-союзников.

Под лавровым венком размещена надпись: "І НА ОНОВЛЕНІЙ ЗЕМЛІ ВРАГА НЕ БУДЕ…" и полимерная лента со знаком гривны, НБУ, шевроном ВСУ, эмблемой ВСУ и надписью: "СЛАВА УКРАЇНІ, ГЕРОЯМ СЛАВА".

Как выглядит лицевая сторона банкноты "ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!" (фото: bank.gov.ua)

Основное изображение обратной стороны памятной банкноты: стилизованная композиция, олицетворяющая физические страдания и духовные переживания украинцев в оккупации. Также содержится надпись: "ПАМЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО! НІКОЛИ!" (под терновым венком) и изображена своеобразная аллюзия - стилизованные маки, олицетворяющие кровавые следы от пуль.

Создал дизайн этой памятной банкноты заслуженный художник Украины Владимир Таран.

Вид обратной стороны памятной 20-гривневой банкноты (фото: bank.gov.ua)

Напомним, что в Украине началось изъятие из оборота старых гривневых банкнот номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов.

Ранее сообщалось, что на международном конкурсе "Монета года" от World Coin News украинская монета стала чемпионкой, победив в номинации "Лучшая современная монета".

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныгривніденьги