В Україні вперше за 2 роки впали ціни на продукти: що найбільше подешевшало

В Україні у липні 2023 року споживчі ціни зменшилися проти червня на 2,1%. Зокрема, вартість харчів зменшилась вперше з серпня 2021 року.

Що найбільше впало в ціні

За словами експерта, цього місяця тенденція падіння цін може зупинитись.

"У липні 2023 року споживчі ціни на продукти харчування зменшилися проти червня на 2,1%, тоді як ще в червні проти травня вони зросли на 0,1%. Внаслідок цього споживчі ціни зменшились проти попереднього місяця вперше з серпня 2021 року", - сказав він.

Фахівець додав, що найбільше здешевшали овочі (-18,2%), на другому місці яйця (-4,1%). Також знизились ціни на фрукти (-1,3%), олію соняшникову (-0,8%), макарони (-0,2%), хліб і хлібопродукти (- 0,1%).

Однак, збереглося зростання цін на м’ясо та м’ясопродукти (+1,4% проти червня), рибу (+0,7%). Відновилося зростання цін і на цукор - на 1,2% проти нульового приросту у червні.

Які зараз ціни на продукти

За даними "Мінфіну", станом на 12 серпня, ціни на продукти в українських супермаркетах такі: