В Україні вперше за 2 роки впали ціни на продукти: що найбільше подешевшало
В Україні у липні 2023 року споживчі ціни зменшилися проти червня на 2,1%. Зокрема, вартість харчів зменшилась вперше з серпня 2021 року.
Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко.
Що найбільше впало в ціні
За словами експерта, цього місяця тенденція падіння цін може зупинитись.
"У липні 2023 року споживчі ціни на продукти харчування зменшилися проти червня на 2,1%, тоді як ще в червні проти травня вони зросли на 0,1%. Внаслідок цього споживчі ціни зменшились проти попереднього місяця вперше з серпня 2021 року", - сказав він.
Фахівець додав, що найбільше здешевшали овочі (-18,2%), на другому місці яйця (-4,1%). Також знизились ціни на фрукти (-1,3%), олію соняшникову (-0,8%), макарони (-0,2%), хліб і хлібопродукти (- 0,1%).
Однак, збереглося зростання цін на м’ясо та м’ясопродукти (+1,4% проти червня), рибу (+0,7%). Відновилося зростання цін і на цукор - на 1,2% проти нульового приросту у червні.
Які зараз ціни на продукти
За даними "Мінфіну", станом на 12 серпня, ціни на продукти в українських супермаркетах такі:
- курятина стегно - 112,45 грн/кг
- курятина філе - 146,60 грн/кг
- свинина лопатка - 190,69 грн/кг
- свинина ребра - 182,96 грн/кг
- сало домашнє - 254 грн/кг
- печериці - 118,10 грн/кг
- капуста молода - 10,04 грн/кг
- картопля молода - 12,53 грн/кг
- морква - 18,98 грн/кг
- огірки - 19,99 грн/кг
- буряк - 16,90 грн/кг
- часник - 124,52 грн/кг
- банани - 42,29 грн/кг
- виноград - 144,27 грн/кг
- яблука українські - 37 грн/кг
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