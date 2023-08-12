В Украине впервые за 2 года упали цены на продукты: что больше всего подешевело
В Украине в июле 2023 года потребительские цены снизились против июня на 2,1%. В частности, стоимость продовольствия уменьшилась впервые с августа 2021 года.
Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.
Что больше всего упало в цене
По словам эксперта, в текущем месяце тенденция падения цен может остановиться.
"В июле 2023 года потребительские цены на продукты питания уменьшились против июня на 2,1%, тогда как еще в июне против мая они выросли на 0,1%. В результате потребительские цены уменьшились против предыдущего месяца впервые с августа 2021 года", - сказал он.
Специалист добавил, что больше всего подешевели овощи (-18,2%), на втором месте яйца (-4,1%). Также снизились цены на фрукты (-1,3%), подсолнечное масло (-0,8%), макароны (-0,2%), хлеб и хлебопродукты (- 0,1%).
Однако сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (+1,4% против июня), рыбу (+0,7%). Возобновился рост цен и на сахар - на 1,2% против нулевого прироста в июне.
Какие сейчас цены на продукты
По данным "Минфина", по состоянию на 12 августа, цены на продукты в украинских супермаркетах таковы:
- курятина бедро - 112,45 грн/кг
- курятина филе - 146,60 грн/кг
- свинина лопатка - 190,69 грн/кг
- свинина ребра - 182,96 грн/кг
- сало домашнее - 254 грн/кг
- шампиньоны - 118,10 грн/кг
- капуста молодая - 10,04 грн/кг
- картофель молодой - 12,53 грн/кг
- морковь - 18,98 грн/кг
- огурцы - 19,99 грн/кг
- свекла - 16,90 грн/кг
- чеснок - 124,52 грн/кг
- бананы - 42,29 грн/кг
- виноград - 144,27 грн/кг
- яблоки украинские - 37 грн/кг
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