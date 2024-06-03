В Україні впали ціни на ягоду, яку зараз купують усі

В Україні за останній тиждень впала в ціні популярна ягода - полуниця.
Скільки зараз коштує ягода - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Українці нарешті отримали можливість придбати полуницю за більш доступною ціною, адже ще місяць тому її вартість була практично непосильною для більшості споживачів.
На 1 червня середня ціна за кілограм полуниці складає 121,03 грн. У минулому місяці ця ж ягода обійшлася в середньому у 147,20 грн за кілограм.
Проте варто звернути увагу на те, що вартість полуниці може відрізнятися у різних магазинах. На щотижневих продуктових ярмарках, наприклад, у Києві ягоду можна придбати дешевше.
В супермаркеті "Сільпо" кілограм ягоди коштує 101 гривню за кілограм, в Varus 124 гривні за кілограм. На ярмарку в Києві можна купити полуницю від 75 гривень за кілограм.
Нагадаємо, що в Києві продають черешню по "космічній" ціні.
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В матеріалі використані дані з сайтів Мінфін, Сільпо, Varus та інші.