В Украине упали цены на ягоду, которую сейчас покупают все

В Украине за последнюю неделю упала в цене популярная ягода - клубника.
Сколько сейчас стоит ягода - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Украинцы, наконец, получили возможность приобрести клубнику по более доступной цене, ведь еще месяц назад ее стоимость была практически непосильной для большинства потребителей.
По состоянию на 1 июня средняя цена за килограмм клубники составляет 121,03 грн. В прошлом месяце эта же ягода обошлась в среднем 147,20 грн за килограмм.
Однако стоит обратить внимание на то, что стоимость клубники может отличаться в разных магазинах. На еженедельных продуктовых ярмарках, например, в Киеве ягоду можно купить дешевле.
В супермаркете "Сильпо" килограмм ягоды стоит 101 гривну за килограмм, в Varus 124 гривны за килограмм. На ярмарке в Киеве можно купить клубнику от 75 гривен за килограмм.
Напомним, что в Киеве продают черешню по "космической" цене.
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В материале использованы данные с сайтов Минфин, Сильпо, Varus и другие.