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В Україні впала ціна на популярний салатний овоч: яка вартість у супермаркетах та на ринках

В Україні знизилась ціна популярного овоча (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні знизились ціни на помідори. Вартість овоча за тиждень впала на третину.

Про це йдеться на сайті "Мінфін".

Які ціни у супермаркеті

Найнижча ціна на помідори у супермаркеті Novus - по 44,99 грн/кг, в Auchan - 58,90 грн/кг, в Metro - 54,60 грн/кг, а в Varus - 59,90 грн/кг.

Традиційно дорожче коштують рожеві томати - від 59 грн/кг, а томати сливки - від 73,90 грн.

У популярному українському супермаркеті АТБ помідори тепличні можна зараз придбати по 54,89 грн/кг.

Ціни на помідори в АТБ (скриншот)

У супермаркеті Сільпо томати можна купити по 5,30 грн за 100 г.

Ціни на помідори в Сільпо (скриншот)

Що з цінами на ринку

Станом на 19 липня, на ринку "Столичний" за 1 кг червоних помідорів доведеться заплатити від 45 грн. Максимальна вартість - 55 грн/кг.

Ціни на помідори на ринку (скриншот)

На ринку "Шувар" червоні салатні помідори коштують від 25 до 45 грн/кг. А помідори тепличні від 40 до 65 грн/кг.

Ціни на помідори на ринку (скриншот)

Раніше ми повідомляли, що експерт попередив про новий ріст цін на продукти в Україні.

Також ми писали, що різко впали ціни на популярну сезонну ягоду.

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цінипомідориЦіни на продукти