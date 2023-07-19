В Украине упала цена на популярный салатный овощ: какая стоимость в супермаркетах и на рынках

Какие цены в супермаркете

Самая низкая цена на помидоры в супермаркете Novus - по 44,99 грн/кг, в Auchan - 58,90 грн/кг, в Metro - 54,60 грн/кг, а в Varus - 59,90 грн/кг.

Традиционно дороже стоят розовые томаты - от 59 грн/кг, а томаты сливки - от 73,90 грн.

В популярном украинском супермаркете АТБ помидоры тепличные можно приобрести по 54,89 грн/кг.

Цены на помидоры в АТБ (скриншот)

В супермаркете Сільпо помидоры можно купить по 5,30 грн за 100 г.

Цены на помидоры в Сільпо (скриншот)

Что с ценами на рынке

По состоянию на 19 июля, на рынке "Столичний" за 1 кг красных помидоров придется заплатить от 45 грн. Максимальная стоимость - 55 грн/кг.

Цены на помидоры на рынке (скриншот)

На рынке "Шувар" во Львове красные салатные помидоры стоят от 25 до 45 грн/кг. А помидоры тепличные от 40 до 65 грн/кг.

Цены на помидоры на рынке (скриншот)