В Україні впала ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує

Чому впали ціни

Попит на моркву зараз залишається невисоким, тоді як фермерам необхідно продати досить великі обсяги цієї продукції, які не підлягають для тривалого зберігання.

Аналітики кажуть, що фермери поки що не очікують поліпшення ситуації, оскільки пропозиція моркви на ринку сьогодні маленька, а розвантажити ринок поки що не вдається, зважаючи на невисокі темпи реалізації цієї продукції.

Які зараз ціни

Наприкінці серпня в Україні гуртові ціни на моркву були в діапазоні 6-14 грн/кг. А за тиждень до того цей показник складав 8-16 грн/кг.

У популярний українських супермаркетах ціни на моркву зараз такі:

Auchan - 8,70 грн/кг

Megamarket - 15,60 грн/кг

Varus - 8,50 грн/кг

Novus - 8,99 грн/кг

АТБ - 8,75 грн/кг

Сільпо - 0,87 грн за 100 г

Ціна моркву в АТБ

Ціна на моркву в Novus

Ціна на буряк в Сільпо

Ціна моркву в Auchan

Ціни на моркву в Україні (інфографіка: Мінфін)

Додамо, що продажі цього коренеплоду сьогодні ведуться виключно невеликими партіями. Крім того, покупці нерідко наполягають на зниженні цін, посилаючись на велику кількість пропозиції моркви на ринку.