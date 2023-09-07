В Украине упала цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине снизились цены на морковь. Сейчас ее продают в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, а также на 40% дешевле, чем годом ранее.
Как изменилась стоимость моркови на полках популярных супермаркетов - читайте в материале ниже.
Спрос на морковь сейчас остается невысоким, тогда как фермерам необходимо продать достаточно большие объемы этой продукции, которые не подлежат длительному хранению.
Аналитики говорят, что фермеры пока не ожидают улучшения ситуации, поскольку предложение моркови на рынке сегодня маленькое, а разгрузить рынок пока не удается, учитывая невысокие темпы реализации этой продукции.
В конце августа в Украине оптовые цены на морковь были в диапазоне 6-14 грн/кг. А неделю назад этот показатель составлял 8-16 грн/кг.
В популярных украинских супермаркетах цены на морковь сейчас таковы:
Добавим, что продажи этого корнеплода ведутся исключительно небольшими партиями. Кроме того, покупатели нередко настаивают на снижении цен, ссылаясь на большие предложения моркови на рынке.
Ранее мы сообщали, цены на крупы изменились в начале сентября. Известно, что подешевело, а что выросло в цене.
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