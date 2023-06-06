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В Україні впадуть ціни на овочі: експерт розповів коли

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Україна, Вівторок 06 червня 2023 10:26
В Україні впадуть ціни на овочі: експерт розповів коли Фото: Коли в Україні подешевшають овочі (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Овочі в Україні б'ють усі цінові рекорди, але невдовзі ця тенденція зміниться, адже йде сезон – літо.

Коли нарешті подешевшають ці продукти, розповів в ефірі "Громадського" економічний експерт Олег Пендзин.

Коли в Україні знизяться ціни на овочі

Пендзин прогнозує, що вже у найближчі три місяці ціни на овочі та фрукти в Україні впадуть, а вартість борщового набору знизиться. Це пов'язано з тим, що ціни на овочі в нашій країні - це завжди сезонний фактор.

За його словами, вже в середині червня українці побачать зниження цін на овочі та фрукти.

"Ми вже з вами бачимо, що на борщовий набір, овочі, фрукти, які вирощуються на нашій території, ціни вже почали падати. Ми реально очікуємо, що десь у середині червня ціни на весь спектр овочів/фруктів будуть набагато нижчими, ніж місяць тому… Традиційно, як починається літо, ціни падають. Така ситуація триває, як правило, до середини/кінця вересня. Після цього, коли зберуть урожай, почнеться сезон поступового зростання цін", - пояснив експерт.

Чому ціни на овочі зросли цього року?

Зазначимо, що головним чинником дорожнечі овочів стала війна в Україні, подорожчання імпорту. Багато фермерів не зібрали врожай через російські обстріли і Україні доводилося закуповувати продукти у іноземних постачальників.

Після того як ЗСУ деокупували частину територій - ситуація покращилася.

Нагадаємо, що в Україні подорожчає хліб за однієї умови.

Також читайте прогноз, чи будуть дешевими ягоди цього сезону.

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