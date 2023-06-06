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В Украине упадут цены на овощи: эксперт рассказал когда

Новина українською →
Украина, Вторник 06 июня 2023 10:26
В Украине упадут цены на овощи: эксперт рассказал когда Фото: Когда в Украине подешевеют овощи (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Овощи в Украине бьют все ценовые рекорды, но вскоре эта тенденция изменится, ведь идет сезон - лето.

Когда наконец-то подешевеют эти продукты рассказал в эфире "Громадського" экономический эксперт Олег Пендзин.

Когда в Украине снизятся цены на овощи

Пендзин прогнозирует, что уже в ближайшие три месяца цены на овощи и фрукты в Украине упадут, а стоимость борщового набора снизится. Это связано, что цены на овощи в нашей стране - это всегда сезонный фактор.

По его словам, уже в середине июня украинцы увидят снижение цен на овощи и фрукты.

"Мы уже с вами видим, что на борщевой набор, овощи, фрукты, которые выращиваются на нашей территории, цены уже начали падать. Мы реально ожидаем, что где-то в середине июня цены на весь спектр овощей/фруктов будут намного ниже, чем месяц назад… Традиционно как начинается лето цены падают. Такая ситуация продолжается, как правило, до середины/конца сентября. После этого, когда соберут урожай, начнется сезон постепенного роста цен", - объяснил эксперт.

Почему цены на овощи выросли в этом году?

Отметим, что главным фактором дороговизны овощей стала война в Украине, подорожание импорта. Многие фермеры не собрали урожай из-за российских обстрелов и Украине приходилось закупать продукты у иностранных поставщиков. После того как ВСУ деоккупировали часть территорий - ситуация улучшилась.

Напомним, что в Украине подорожает хлеб при одном условии.

Также читайте прогноз, будут ли дешевыми ягоды в этом сезоне.

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