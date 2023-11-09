В Україні визначили учасників Нацвідбору на Євробачення 2024 (лонглист)
Україну на Євробаченні 2024, яке відбудеться у Швеції навесні 2024 року, можуть представити як відомі артисти, так і ті, імена яких нічого не говорять широкому загалові.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне Мовлення" публікує лонглист Національного відбору на Євробачення 2024. Хтось з цих людей точно представлятиме нашу країну на конкурсі.
Список учасників Нацвідбору (лонглист)
До списку охочих представити Україну на пісенному дійстві в Мальме наразі потрапило 20 українських артистів:
- alyona alyona & Jerry Heil
- ANKA
- Carpetman
- Drevo
- INGRET
- Julia Belei
- KARYOTYPE
- KRYLATA
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- Parfeniuk
- SHÉPA
- SKYLERR
- STASYA
- SWOIIA
- Teslenko
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
За словами музичного продюсера Нацвідбору Дмитра Шурова (Pianoбой), всі ці артисти - "різні та самобутні, але їх об'єднує гаряче серце, талант і величезна жага до Перемоги".
"Я вдячний кожному з них за щиру і конструктивну енергію, яку вони вклали у свої пісні. І особливо вдячний всім, кому не вистачило місця у двадцятці - саме ви зробили можливим цей відбір, створивши цей потужний заряд. Наступного року буде нова історія і новий шанс. А сьогодні це ми", - прокоментував Шуров.
Додамо, що довгий список Нацвідбору обрали з майже 400 поданих заявок. Перелік фіналістів, який включатиме до 10 артистів, буде оголошено не пізніше 20 листопада, а доти триватимуть прослуховування учасників лонглиста.
Серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потрапили до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу.
Коли визначать учасника України на Євробаченні 2024
Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому наступного року у форматі телевізійного концерту.
Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.
Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.
Раніше вже стало відомо, що всесвітньовідомий гурт зі Швеції хотів представити Україну на Євробаченні 2024.
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