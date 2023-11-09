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В Україні визначили учасників Нацвідбору на Євробачення 2024 (лонглист)

Четвер 09 листопада 2023 12:36
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В Україні визначили учасників Нацвідбору на Євробачення 2024 (лонглист) Розкрито лонглист учасників Нацвідбору на Євробачення 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Україну на Євробаченні 2024, яке відбудеться у Швеції навесні 2024 року, можуть представити як відомі артисти, так і ті, імена яких нічого не говорять широкому загалові.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне Мовлення" публікує лонглист Національного відбору на Євробачення 2024. Хтось з цих людей точно представлятиме нашу країну на конкурсі.

Список учасників Нацвідбору (лонглист)

До списку охочих представити Україну на пісенному дійстві в Мальме наразі потрапило 20 українських артистів:

  • alyona alyona & Jerry Heil
  • ANKA
  • Carpetman
  • Drevo
  • INGRET
  • Julia Belei
  • KARYOTYPE
  • KRYLATA
  • MÉLOVIN
  • NAHABA
  • NAZVA
  • Parfeniuk
  • SHÉPA
  • SKYLERR
  • STASYA
  • SWOIIA
  • Teslenko
  • YAGODY
  • YAKTAK
  • Ziferblat

За словами музичного продюсера Нацвідбору Дмитра Шурова (Pianoбой), всі ці артисти - "різні та самобутні, але їх об'єднує гаряче серце, талант і величезна жага до Перемоги".

"Я вдячний кожному з них за щиру і конструктивну енергію, яку вони вклали у свої пісні. І особливо вдячний всім, кому не вистачило місця у двадцятці - саме ви зробили можливим цей відбір, створивши цей потужний заряд. Наступного року буде нова історія і новий шанс. А сьогодні це ми", - прокоментував Шуров.

Додамо, що довгий список Нацвідбору обрали з майже 400 поданих заявок. Перелік фіналістів, який включатиме до 10 артистів, буде оголошено не пізніше 20 листопада, а доти триватимуть прослуховування учасників лонглиста.

Серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потрапили до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу.

Коли визначать учасника України на Євробаченні 2024

Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому наступного року у форматі телевізійного концерту.

Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

Раніше вже стало відомо, що всесвітньовідомий гурт зі Швеції хотів представити Україну на Євробаченні 2024.

Також ми розповідали, що Андрій Данилко повідомив про трагедію.

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