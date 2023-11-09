В Украине определили участников Нацотбора на Евровидение 2024 (лонглист)

Украину на Евровидении 2024, которое состоится в Швеции весной 2024 года, могут представить как известные артисты, так и те, имена которых ничего не говорят широкой публике.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне мовлення" публикует лонглист Национального отбора на Евровидение 2024. Кто-то из этих людей будет точно представлять нашу страну на конкурсе.

Список участников Нацотбора (лонглист)

В список желающих представить Украину на песенном конкурсе в Мальме попало 20 украинских артистов:

alyona alyona & Jerry Heil

ANKA

Carpetman

Drevo

INGRET

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

Parfeniuk

SHÉPA

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

Teslenko

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

По словам музыкального продюсера Нацотбора Дмитрия Шурова (Pianoбой), все эти артисты - "разные и самобытные, но их объединяет горячее сердце, талант и огромная жажда Победы".

"Я благодарен каждому из них за искреннюю и конструктивную энергию, которую они вложили в свои песни. И особенно благодарен всем, кому не хватило места в двадцатке - именно вы сделали возможным этот отбор, создав этот мощный заряд. В следующем году будет новая история и новый шанс. А сегодня это мы", - прокомментировал Шуров.

Добавим, что длинный список Нацотбора выбрали из почти 400 поданных заявок. Список финалистов, который будет включать до 10 артистов, будет объявлен не позднее 20 ноября, а до этого будут продолжаться прослушивания участников лонглиста.

Среди участников лонглиста, которые по результатам прослушиваний не попали в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного участника финала.

Когда определят участника Украины на Евровидении 2024

Финал Национального отбора состоится в феврале следующего года в формате телевизионного концерта.

Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей.

Состав звездного жюри финала выберут украинцы методом онлайн-голосования.