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В Украине определили участников Нацотбора на Евровидение 2024 (лонглист)

Четверг 09 ноября 2023 12:36
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В Украине определили участников Нацотбора на Евровидение 2024 (лонглист) Раскрыт лонглист участников Нацотбора на Евровидение 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украину на Евровидении 2024, которое состоится в Швеции весной 2024 года, могут представить как известные артисты, так и те, имена которых ничего не говорят широкой публике.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне мовлення" публикует лонглист Национального отбора на Евровидение 2024. Кто-то из этих людей будет точно представлять нашу страну на конкурсе.

Список участников Нацотбора (лонглист)

В список желающих представить Украину на песенном конкурсе в Мальме попало 20 украинских артистов:

  • alyona alyona & Jerry Heil
  • ANKA
  • Carpetman
  • Drevo
  • INGRET
  • Julia Belei
  • KARYOTYPE
  • KRYLATA
  • MÉLOVIN
  • NAHABA
  • NAZVA
  • Parfeniuk
  • SHÉPA
  • SKYLERR
  • STASYA
  • SWOIIA
  • Teslenko
  • YAGODY
  • YAKTAK
  • Ziferblat

По словам музыкального продюсера Нацотбора Дмитрия Шурова (Pianoбой), все эти артисты - "разные и самобытные, но их объединяет горячее сердце, талант и огромная жажда Победы".

"Я благодарен каждому из них за искреннюю и конструктивную энергию, которую они вложили в свои песни. И особенно благодарен всем, кому не хватило места в двадцатке - именно вы сделали возможным этот отбор, создав этот мощный заряд. В следующем году будет новая история и новый шанс. А сегодня это мы", - прокомментировал Шуров.

Добавим, что длинный список Нацотбора выбрали из почти 400 поданных заявок. Список финалистов, который будет включать до 10 артистов, будет объявлен не позднее 20 ноября, а до этого будут продолжаться прослушивания участников лонглиста.

Среди участников лонглиста, которые по результатам прослушиваний не попали в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного участника финала.

Когда определят участника Украины на Евровидении 2024

Финал Национального отбора состоится в феврале следующего года в формате телевизионного концерта.

Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей.

Состав звездного жюри финала выберут украинцы методом онлайн-голосования.

Ранее уже стало известно, что всемирно известная группа из Швеции хотела представить Украину на Евровидении 2024 года.

Также мы рассказывали, что Андрей Данилко сообщил о трагедии.

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