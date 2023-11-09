В Украине определили участников Нацотбора на Евровидение 2024 (лонглист)
Украину на Евровидении 2024, которое состоится в Швеции весной 2024 года, могут представить как известные артисты, так и те, имена которых ничего не говорят широкой публике.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне мовлення" публикует лонглист Национального отбора на Евровидение 2024. Кто-то из этих людей будет точно представлять нашу страну на конкурсе.
Список участников Нацотбора (лонглист)
В список желающих представить Украину на песенном конкурсе в Мальме попало 20 украинских артистов:
- alyona alyona & Jerry Heil
- ANKA
- Carpetman
- Drevo
- INGRET
- Julia Belei
- KARYOTYPE
- KRYLATA
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- Parfeniuk
- SHÉPA
- SKYLERR
- STASYA
- SWOIIA
- Teslenko
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
По словам музыкального продюсера Нацотбора Дмитрия Шурова (Pianoбой), все эти артисты - "разные и самобытные, но их объединяет горячее сердце, талант и огромная жажда Победы".
"Я благодарен каждому из них за искреннюю и конструктивную энергию, которую они вложили в свои песни. И особенно благодарен всем, кому не хватило места в двадцатке - именно вы сделали возможным этот отбор, создав этот мощный заряд. В следующем году будет новая история и новый шанс. А сегодня это мы", - прокомментировал Шуров.
Добавим, что длинный список Нацотбора выбрали из почти 400 поданных заявок. Список финалистов, который будет включать до 10 артистов, будет объявлен не позднее 20 ноября, а до этого будут продолжаться прослушивания участников лонглиста.
Среди участников лонглиста, которые по результатам прослушиваний не попали в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного участника финала.
Когда определят участника Украины на Евровидении 2024
Финал Национального отбора состоится в феврале следующего года в формате телевизионного концерта.
Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей.
Состав звездного жюри финала выберут украинцы методом онлайн-голосования.
Ранее уже стало известно, что всемирно известная группа из Швеции хотела представить Украину на Евровидении 2024 года.
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