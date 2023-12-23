Несправедливо забуті українські слова, які треба відродити: список від філолога
Українська мова століттями зазнавала утисків зі сторони Російської імперії, а тоді Радянського союзу. Внаслідок тривалої русифікації питомо українські слова просто зникли із щоденного вжитку. Зараз їх можна зустріти тільки у старих словниках чи літературних творах, датованих до 30-років минулого століття.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео філолога Андрія Шимановського у YouTube.
Які українські слова варто відродити
"Моя сьогодні мета - розповісти про несправедливо забуті слова і, можливо, нам з вами вдасться частинку з них відродити. На початку ХХ століття наша мова відрізнялась від сучасного зразка, тому що у 30-х роках до влади прийшов Сталін і почалася політика штучної русифікації. Зокрема через переписування українських словників, наближаючи їх до російської мови", - пояснює філолог.
Шимановський ділиться переліком автентичних українських слів, які вилучила радянська влада.
Медична термінологія:
- нічниця - безсоння
- котяча трава - валеріана
- життєдай - вітаміни
- іншодія - алергія
- вугрі - акне
- повитуха, пологарка - акушер
- каланець, опояска - бандаж
- сулига - стегно
- щепа - вакцина
- бавна, бавина - вата
- ластовиння, ряботиння - веснянки
- гоючий - цілющий
- передруччя - зап'ястя
- дмучка - вздуття живота
- спадковень, спадкоодиниця - ген
- жінковик - гінеколог
- навій - гіпноз
- харчоприпис - дієта
- шкірник - дерматолог
- опірність - імунітет
- настава, припис - інструкція
Правнича термінологія:
- вірчий лист - довіреність
- обопільна згода - взаємостосунок
- духівниця - заповіт
- самодержний - абсолютний
- настиглий - актуальний
- добродійність - благодійність
- обопільність - взаємність
- причинець - винуватець
- нестяма - афект
- на користання - на прокат
Професії:
- шатник - гардеробник
- лаштункар - декоратор
- квиткар - білетник
- цукерник - кондитер
- шафар - дворецький
- денникар - журналіст
- богомаз - іконописець
- скарбник - касир
- м'ясар, різник - м'ясник
- нотар - нотаріус
Військова термінологія:
- охотник - волонтер
- корабельня - суднобудівельний завод
- автопанцеревий - автобронєвий
- гарматник - артилерист
- чота - взвод
- ваговіз - вантажівка
- лівар - домкрат
- люз - зазор
- кіннотник - кавалерист
- набійниця - патронаж
Раніше ми писали про 7 слів-кальок із російської, від яких треба очистити своє мовлення.
Читайте також про те, яких слів українці даремно уникають у мовленні, вважаючи їх суржиком.