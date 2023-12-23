Несправедливо забуті українські слова, які треба відродити: список від філолога

Українська мова століттями зазнавала утисків зі сторони Російської імперії, а тоді Радянського союзу. Внаслідок тривалої русифікації питомо українські слова просто зникли із щоденного вжитку. Зараз їх можна зустріти тільки у старих словниках чи літературних творах, датованих до 30-років минулого століття.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео філолога Андрія Шимановського у YouTube .

"Моя сьогодні мета - розповісти про несправедливо забуті слова і, можливо, нам з вами вдасться частинку з них відродити. На початку ХХ століття наша мова відрізнялась від сучасного зразка, тому що у 30-х роках до влади прийшов Сталін і почалася політика штучної русифікації. Зокрема через переписування українських словників, наближаючи їх до російської мови", - пояснює філолог.

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