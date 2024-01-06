В Украине определили слово 2023 года: дискуссии вели круглый год!
В Украине выбрали слово в 2023 году. Оно связано с полномасштабной войной, однако эксперты до последнего сомневались по отношению к нему.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на современный словарь украинского языка "Мислово".
Слово года 2023
Словарь современного украинского языка и сленга выбрал слово "мобілізація" как наиболее определяющее в 2023 году.
"Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент контроверсионный законопроект о мобилизации", - говорится в сообщении на сайте.
Мобилизация потеснила другого кандидата - "контрнаступ", хотя он получил больше медийной поддержки.
Среди других претендентов на звание слова года были:
- "ухилянт" - мужчина, уклоняющийся от мобилизации. "Ухилянтами" также называют политическое руководство страны, которое отказывается брать на себя ответственность за сложные решения и переводит стрелки на военных.
- "яйця по 17 гривен" - как символ коррупции в Министерстве обороны Украины
- "блокада/деблокада" - в связи с блокадой Россией украинских морских портов и их частичной деблокадой методом истребления Черноморского флота РФ; а также недружественными действиями польских перевозчиков и фермеров, также блокирующих границу.
- "літо в Криму" - тезис начальника ГУР Кирилла Буданова как символ завышенных ожиданий украинского общества от контрнаступления
- "позиційна війна" - термин приобрел популярность после публикации статьи главнокомандующего Залужного о переходе войны на новый этап
- "конфлікт" - несбывшиеся ожидания от контрнаступления привели к значительной турбулентности в украинском обществе и серии конфликтов
- "дрон" - резкое увеличение использования дронов, в частности FPV и морских дронов, оказало существенное влияние на течение боевых действий в этом году.
Единственным словом не из украинского контекста в этом списке стало "ШІ" ("штучний інтелект").
Напомним, что в прошлые годы "победителями" становились:
- 2022 - "русский военный корабль, иди на х*й"
- 2021 - "вакцина"
- 2020 - "коронавірус"
- 2019 - "диджиталізація"
- 2018 - "томос"
- 2017 - "безвіз"
- 2016 - "корупція"
- 2015 - "блокада"
- 2014 - "кіборги"
- 2013 - "євромайдан"
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