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Замість тисячі слів: найпопулярніші смайли 2023 року

Неділя 31 грудня 2023 16:37
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Замість тисячі слів: найпопулярніші смайли 2023 року Найпопулярніші смайли 2023 року (фото: freepik.com)
Автор: Іванна Пашкевич

За даними порталу Emojipedia, у 2023 році юзери найчастіше використовували емодзі, які виражають позитивні емоції.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал.

Найпопулярніші смайли 2023 року

На першому місці опинився смайлик "сльози радості", друга сходинка - смайлик "катаюся по підлозі від сміху", на третій позиції - "червоне серце".

До десятки найпопулярніших емодзі також увійшли: "молитва", "ридаю захлинаючись", "закохані очі", "іскри", "вогонь", "велике щастя" і "посмішка з сердечками".

Головний редактор порталу Emojipedia Кіт Броні вважає, що лідерство позитивних емодзі в списку свідчить про те, що користувачі часто листувалися з друзями і сім'єю.

У спілкуванні з ними вони "продовжували висловлювати позитив", уточнив Броні.

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