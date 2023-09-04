В Україні військовозобов'язані отримуватимуть повістки повторно: кого стосується

В Україні у зв'язку з продовженим військовим становищем так само продовжується мобілізація. Деякі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років отримуватимуть повторні повістки.
Кому можуть вручити повістку - читайте нижче у матеріалі.
За законом, облікові дані у ТЦК слід оновлювати протягом 7 днів, якщо у вас відбулися зміни.
Рішення ВЛК про стан здоров'я дійсно 12 місяців. Особливі види відстрочки надаються на певний термін, наприклад, навчання на рік. У разі необхідно подати нову довідку. Бронь дійсна протягом шести місяців або поки існують відповідні підстави для її збереження.
Порядки можуть вручати повторно у таких випадках:
Представниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея розповіла, які дві категорії чоловіків можуть отримати повістки щодо уточнення даних
"Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані - можливо, змінилося сімейне становище, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб", - пояснила Кривошея "24 каналу".
Зверніть увагу, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля:
Якщо ці обов'язкові реквізити повістки не дотримані, ви повинні повідомити про це уповноважених осіб та маєте повне право відмовитися від її отримання.
До речі, раніше ми писали про те, чи законне вручення повісток на пляжах та блокпостах.
А ще розповідали, хто має право на відстрочку від мобілізації.