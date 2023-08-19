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Чи законне вручення повісток на пляжах і блокпостах: офіційна відповідь

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Україна, Субота 19 серпня 2023 11:34
Чи законне вручення повісток на пляжах і блокпостах: офіційна відповідь Чи можна вручати повістку на блокпостах і пляжах (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні триває загальна мобілізація, у рамках якої повістки можуть вручати представники ТЦК СП у всіх громадських місцях.

А чи дозволено це на міських пляжах і блокпостах - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Де дозволено вручати повістки

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк у коментарі Суспільному повідомила, що вручення повісток допускається в будь-яких місцях.

"Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там також", - сказала вона.

Таким чином міські пляжі та блокпости є цілком законними місцями для вручення повісток.

Згодом її слова підтвердив полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко.

Він сказав, що вручення повісток у громадських місцях не заборонено законодавством. Проте зупинка транспортного засобу працівниками військкоматів з метою вручення повісток - заборонена.

Якою повинна бути законна повістка

Зверніть увагу, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля:

  • назва "Повістка"
  • ПІБ військовозобов'язаного
  • адресу місця реєстрації чи місця фактичного проживання військовозобов'язаного
  • номер повістки
  • номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного
  • дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного
  • найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради
  • підпис особи, яка видала повістку
  • дата видачі повістки
  • мокра печатка

Якщо ці обов'язкові реквізити повістки не дотримані, ви повинні повідомити про це уповноваженим особам та маєте повне право відмовитися від її отримання.

Чи законне вручення повісток на пляжах і блокпостах: офіційна відповідь

Такий вигляд повинна мати правильно виписана повістка (фото: t.me/ua_lawyer)

Раніше ми розповідали про законопроєкт, який дасть право комунальникам і власникам будинків вручати повістки.

А ще писали про те, що нардеп Чернєв заявив, що воювати рано чи пізно підуть всі.

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