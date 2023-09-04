В Украине военнообязанные будут получать повестки повторно: кого касается

В Украине в связи с продленным военным положением так же продолжается мобилизация. Некоторые военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет будут получать повторные повестки.
Кому могут вручить повестку - читайте ниже в материале.
По закону, учетные данные в ТЦК следует обновлять в течение 7 дней, если у вас произошли изменения.
Решение ВЛК о состоянии здоровья действительно12 месяцев. Особые виды отсрочки предоставляются на определенный срок, например обучение на год. В таких случаях необходимо подать новую справку. Бронь действительна в течение шести месяцев или пока существуют соответствующие основания для его сохранения.
Повестки могут вручать повторно в таких случаях:
Представительница Черкасского ТЦК Алина Кривошея рассказала, какие две категории мужчин, могут получить повестки об уточнении данных
"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные - возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", - объяснила Кривошея "24 каналу".
Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:
Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.
Кстати, ранее мы писали о том, законно ли вручение повесток на пляжах и блокпостах.
А еще рассказывали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.