В Украине военнообязанные будут получать повестки повторно: кого касается

Кому могут вручать повторно повестки

По закону, учетные данные в ТЦК следует обновлять в течение 7 дней, если у вас произошли изменения.

Решение ВЛК о состоянии здоровья действительно12 месяцев. Особые виды отсрочки предоставляются на определенный срок, например обучение на год. В таких случаях необходимо подать новую справку. Бронь действительна в течение шести месяцев или пока существуют соответствующие основания для его сохранения.

Повестки могут вручать повторно в таких случаях:

если ВЛК проходили больше года назад

для проверки учетных данных

для проверки данных о забронированном работнике

для проверки обстоятельств отсрочки

для мобилизации

Кто из мужчин может получить повестку повторно

Представительница Черкасского ТЦК Алина Кривошея рассказала, какие две категории мужчин, могут получить повестки об уточнении данных

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные - возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", - объяснила Кривошея "24 каналу".

Какой должна быть законная повестка

Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:

название "Повестка"

ФИО военнообязанного

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного

номер повестки

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного

наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета

подпись человека, выдавшего повестку

дата выдачи повестки

мокрая печать

Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.